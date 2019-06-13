【運達投顧】多方輪動的結構分析

◆盤勢分析

這兩天美股漲多出現休息台股今天也偏向整理，不過量能急縮多方量價關係未遭破壞，季線 10670 是下一波要挑戰的位置是否可以越過？台股下波攻擊時間點該如何研判？重點分析如下：

1. 美股近日的震盪對於道瓊與高科技股都還維持在季線附近偏向強勢整理，費半昨天跌 2% 多比較弱勢但也維持在月線與季線之間走區間，以此來看美股這波跌深反彈的結構並未遭破壞，因此輪漲的角度來看國際股市的結構重點應放在目前屬於落後的亞股是否有補漲機會，陸股前天大漲又站回月線五月份以來維持區間盤局不變，但盤整區的高點在 5/17 的 3096 點目前離前高大約還有 50 點左右，因此亞股是否有更強的攻擊陸股是否可過前高是攻擊指標，韓股與台股都維持在月線之上季線之下的型態，由於月線都出現翻揚的走勢只要月線不跌破不須對指數的漲跌太過擔心。

2. 台股本週週線已經漲了 100 多點技術面近日開始面臨季線 10671 點的反壓，不過季線位置應該不是問題，因為這一波指數的拉抬是以權值股為主，台灣 50 近期表現相對大盤強勢，預計下周一起因期貨即將結算權值股還會有一波攻勢，就台股本身的結構來看五月下旬我們就多方要出現表態說明輪動的個重點：(1) 首先台積電、鴻海須先止穩指數才可見底；(2) 中美晶創波段新高本益比拉高到 15 倍之上，本益比還在 10 倍以下的環球晶、合晶則有位階與本益比的比價空間；(3) 當矽晶圓有買盤則本益比最低的被動元件則是輪動的標的。以這三個輪漲的方向來看 5/23 我們就說明台積電鴻海已經出現落底跡象，近期台積電打底後先攻即將挑戰季線，接下來鴻海近日也輪漲開始攻上月線，可見落底的台積電鴻海輪漲撐盤仍在延續，接下來低檔低位階的矽晶圓如環球晶合晶在昨天也突破頸線出現底部完成開始起漲，由於下週是期貨結算台股還是以權值股撐盤為主，所以就輪漲的角度來看低位階的鴻海以及本益比只有 3 倍的被動元件走補漲的空間大，當電子權值股都還在走輪動指數愈小不易，因此下週三的期貨結算台股有拉高基會並且挑戰季線關卡不會是問題。

3. 外資期貨多單昨天只有小增 564 口來到 49698 口，離我們預計攻擊的 5 萬口還差一點點，外資期貨是否續增多單可以權值股以及匯率的角度來做研判，電子權值股目前輪動的結構明顯且也才剛剛從低檔走補漲，所以權值股不會有走空的疑慮這將吸引外資的低接買盤進場；接下來匯率的動向則是資金流向的指標，下週二聯準會召開會議預計降息的議題是討論的重點，所以美元下一波再跌的走勢會落在下週後半週，若這一波美元可續弱且有破年線的機會則亞幣急漲的走勢會更明顯，因此匯率的動向目前對亞股續彈有利，台股漲漲跌跌只要月線不破都不宜有看空的心態，反而掌握個股的輪漲把握低接機會才能有波段的獲利空間。

※運達投顧蕭春源分析師

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