【華冠投顧】遊戲股王《3293鈊象》五天21% 這個《5G族群》有整理尾端態勢

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

這幾天提過「台股目前價量配合健康... 在美股線形轉強、台股成交量也遠遠未達出貨標準情況下，短線即使有過關回測動作，反彈波也不會很快結束」。

台股昨日雖然逆著國際盤上漲，但今日在美股持續修正且亞股早盤跌勢加重背景下，大盤補跌 - 54 點，OTC 指數則連續第三天強於大盤，終場 + 0.14% 重上半年線。

今日外資賣超擴大但從大盤成交量與 "委賣張數" 同步萎縮來看，盤面整體賣壓並不算重，且大盤低點回測至五日線也縮腳守住，價量配合依舊穩健，唯一美中不足的是大盤沒能收於昨低之上，這使得日Ｋ棒原本的強勢慣性無法連貫，正常而言短線需要整理個幾天，藉此消化外資的賣壓。

之前分析過台股自 5/14 開始見到特定買盤出手承接外資狂倒的籌碼，其後外資累計賣超逾千億，大盤卻僅下跌不到 300 點，隨後更從低點 10227 一路反彈至本週高點 10637，拉升了 400 點，由此可知本波與外資對立的大咖才是真正的多方控盤者，在大咖成本空間還沒拉開的情況下，反彈波不至於就此結束，月線～10466 區間當有強勁支撐。

＜操作策略＞

上週一 (6/3) 介紹的學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》，今天繼續逆風飛向新高 315.5，亮麗的業績激勵股價 "吸空氣就會長高"，近 5 天大漲 21%，昇楷已設定好 "觸及移動停利點" 或 "正乖離過大時" 先賺一趟，就看市場要讓咱們賺多少，學員安心等候獲利下車指令就好。

繼上週贈送【投資週報】鎖定之『散熱模組』族群於本週領頭大漲後（3324 雙鴻、3338 泰碩、3653 健策、6230 超眾），昇楷提醒 5G 概念股之中的 PCB、網通、光纖... 等次族群同樣具備輪動潛力。

今日網通族群當中的《3380 明泰》、《2345 智邦》...；PCB 族群當中的《6274 台燿》、《8046 南電》... 都走出創反彈新高表現，各個 5G 次族群或個股間的輪動依然值得留意。

＜強勢股＞

強勢股方面，光電族群受到股王《3008 大立光》於股東會釋出利多激勵，《3019 亞光》、《3441 聯一光》、《3504 揚明光》、《3630 新鉅科》、《3362 先進光》、《4976 佳凌》、《3406 玉晶光》... 全面獲得買盤進駐，成為今日多方主流；與稀土題材相關的《9955 佳龍》、《1809 中釉》、《1785 光洋科》... 也同步走出創高表現。

＜弱勢股＞

今日大跌個股不多，弱勢股方面大多集中在高基期股，以《3049 和鑫》、《2520 冠德》、《1109 信大》、《2207 和泰車》... 等跌幅稍重。

利空不斷的被動元件族群當中，三巨頭今日連袂下跌，目前僅有《3026 禾伸堂》初具底部型態，龍頭《2327 國巨》以及指標股《2492 華新科》則壓在所有均線之下，結構極度弱勢，在三巨頭同步築出底型前，先保守看待此一族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。