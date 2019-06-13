【華冠投顧】幸運星-擴底期利空多……切記！！底部進場，不贏也難！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、2330 台積電、1809 中釉、9938 百和、3019 亞光

Fed 降息預期心理使美股連 6 漲，一刀兩面刃，漲也是降息、跌也是降息…… 市場突然發現降息對銀行是有害的，加上油價下跌不利能源股，因此道瓊連二跌，日 K 連三黑！！費半則因傳出庫存晶片過剩，大跌 2.33%...... 台股 2330 台積電、3711 日月光投控回檔，金融族群 2881 富邦金、2882 國泰金、2883 開發金、2884 玉山金、5871 中租 - KY 紛紛受到香港反送中事件利空影響而拉回。盤中大跌 76 點，收盤跌 54 點，成交量縮到 958 億。

OTC 矽晶圓領頭羊 5483 中美晶法人持續買進拉尾盤穩盤...... 使 OTC 相對抗跌，收盤上漲 0.14%，成交量 227 億...... 擴底期利空將會特別多，千萬勿慌張！！

今天光學鏡頭族群由 3008 大立光領漲，帶動如 3019 亞光、3362 先進光、3441 聯一光、3504 揚明光等向上攻，3406 玉晶光漲多休息。台股最強的是老師 5/21 送給大家的「稀土之后」1809 中釉持續大漲創高，帶動 9955 佳龍大漲，另外 5/21 同一天也送大家的「中美貿易避風港之越南概念股」9938 百和也逆勢上漲。還有生技股的 3218 大學光逆勢創高！！上週學員的單兵操作多頭股－4994 傳奇、6486 互動創高價差持續拉大中…… 連昨天送給好友的 999 包鑽飆股「無敵鐵金剛」1584 精剛也開低走高，再飆一根漲停板！！

其他跌深反彈 5340 建榮、6125 廣運、6290 良維、8358 金居、3533 嘉澤…… 今日賣壓較大的個股：3049 和鑫、2520 冠德、3041 揚智、5871 中租 - KY……

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