【倫元投顧】區間震盪等待G20美中貿易談判結果

◆盤勢分析

美股來到季線上下開始進入震盪，台股昨天週選結算而拉尾盤後，今天在台積電回檔下、指數開低走低以下跌 54 點收在 10561 點，成交量為 956 億。

一、對台股後市看法目前仍不變，短線仍是月線~ 季線間狹幅震盪，等待 6 月底 G20 的會後結果。以目前消息面判斷，美中雙方或其中一方大讓步達成協議仍低，所以台股要直接站穩季線上攻 11000 的機率目前仍較低。較有可能是 3000 億暫緩課稅、雙方繼續談判，如此股市短期仍難站穩季線，最好走勢半年線~ 季線盤整或更深，等待進一步談判結果以及下半年景氣變化，包括 7 月底 Fed 是否降息。或是談判破局全面課稅立即生效，那就和 5 月初一樣，直接重挫一波下去破萬點再說了。

二、針對選擇權操作，今早利用指數壓回，把昨天的尾盤的加碼單獲利平倉，剩持有 7 月 10200 點賣權 0.5 成空單。因為目前看來美中要在月底達成協議不高，所以目前做法仍不變，短線若直接下去 10 日線~ 月線，則先全部獲利平倉一趟。若先反彈上來，原則上 10600~10670 再尋求一次短空點。現階段策略就是高空低補、待跌破 10300 或確認美中談判破局則準備全力空。

三、個股操作部分看法亦不變，若 6 月底美中無法達成協議，現在季線上下做多、就等於前陣子在 11000 上下做多一樣，冒著談判失敗的大風險在追逐小利潤，特別是受美中貿易戰影響較大的電子股。至於先前抗跌強勢的金融股和部分傳產股，也陸續見高轉弱進入整理中。所以要嘛等確認美中達成協議，我們進場做多，不然就是靜待美中沒達成協議，再殺一波下去，待落底我們再進場撿便宜。

王信傑 分析師

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