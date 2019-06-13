【華冠投顧】國巨，蟄伏越久，飛的越高！

周二，川普表示，在六月底的 G20 峰會上希望與習近平會面，但是除非中方恢復先前所允諾的條款，否則我根本無啥興趣跟他談。川普一再的表示，對美國有利的貿易協議我較感興趣；另外，習近平也未回應是否願意在六月底的 G20 峰會上與川普會面。試想若習近平依川普的威脅赴約，那豈不被外界看衰，因有『示弱』的嫌移。

川普一直都是一廂情願的，因此，若寄望中美貿易問題要在短期之內，得出一個明確的結果，恐將困難重重。在不確定性仍高之下，近日股市再度轉趨謹慎，昨日道瓊指數再度以小跌做收，跌 43 點，跌幅 0.17%。而月底這項眾所矚目的焦點，又將上演什麼戲碼呢？大家就靜觀其變吧！

受貿易戰的影響，美國近期的數據著實不怎麼亮眼，昨日公布的，美國 5 月 CPI 年率，值為 1.8%，低於預期值 1.9% 與前值 2.0%。上周連續二位美聯儲官員的鴿派言論，加上，上週五數據，美國 5 月季調後非農就業人口變動，值為 7.5 萬人，遠低於前值 22.4 與預期值 17.5。就業數據大幅放緩之下，市場解讀為，美聯儲未來採寬鬆貨幣政策的機率，更加的提升。在貿易戰衝擊股市之際，

幸好還有此一動力刺激股市向上。

本月底的焦點，除了川習會之外，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』近日來到 10637 最高，已漸往該區間逼近。依據型態觀之，後市再度上攻進入該區間機率仍高。而昨日有提到『仍有回測再上攻之機』今日，果真出現回測。未來幾日可注意下方支撐區 10510-10400 之區間。

我們持續關注的 2327 國巨，上周公佈五月營收，雖年率減 48.6％，但月增率 0.28％，月營收未再衰退之下，近日出現彈升。依據型態研判，上周二根的黑棒是最後的洗盤，近二日於低檔已初具發動之雛型。股價目前處於長期低位區，該股殖利率高達 18.3%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，周二開法說會，主持人劉揚偉表示未來的經營策略，將組成九人經營委員會，策略將透過經營委員會的審核評估之後，再送到董事會做最終決策。該股目前於低位區起漲，依據型態，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為今日之最新變動與推演。

2317 鴻海：

下圖為 06/06 之述

下圖為今日之最新變動。

網友提問，希望了解『日月光』之後市推演。

3711 日月光：

作者：華冠投顧 葉良超 分析師