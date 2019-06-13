【華冠投顧】台股季線前量縮拉回，小心外資態度!

美股回檔，台股持續季線之前震盪，加權指數終場下跌 54 點，10561 點作收，成交量縮到僅 958 億元，價跌量縮良性格局。

老師近日不斷提醒: 台股季線之前先震盪是好事情，不必擔心，反而各位就是要趁大盤拉回買，千萬別等漲過了季線，創高了才追。有聽話的人，今日跟我們會員一樣，對於今天大盤回檔一點都不意外，而且通通【趁拉回買】。

盤面個股方面，台積電 (2330) 回跌，股王大立光 (3008) 進入傳統旺季，客戶很多新機種開始出貨，目前產能已經滿載，看來 7 月業績會比 6 月好，股價反彈，帶動先進光 (3362)，亞光(3019) 等光學鏡頭股上漲。稀土題材有關的佳龍 (9955)、光洋科(1785)、中釉(1809) 等表現強勢。遊戲股傳奇 (4994) 創高，網龍 (3083)、大宇資(6111) 表現亦強。運動相關股如百和 (9938)、隆大(5519) 等表現強勢。

台股季線關卡前量縮震盪，屬良性，重點在新台幣匯率與外資態度，外資反反覆覆追價意願似乎不高，大家操作仍要謹慎，切勿積極過度追價。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估