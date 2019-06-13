逆勢成長近4% 聯合國報告：2018中國成全球第2大外資流入國

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 發布「2019 年世界投資報告」指出，2018 年全球外國直接投資(FDI)，連續第 3 年下滑，但中國的 FDI 流入，則逆勢成長近 4%，成為全球第 2 大外資流入國。

報告稱，受美國稅改政策，以及部分經濟體加強外資項目審查影響，2018 年全球 FDI 總額為 1.3 兆美元，年減 13%，連續第 3 年下滑。

UNCTAD 秘書長 Mukhisa Kituyi 表示，FDI 的表現處於金融危機後的低點，「在國際社會應對貧困、氣候危機等全球性挑戰之際，這不是個好兆頭。」

報告顯示，2018 年流入已開發經濟體的 FDI 總額，減少 27%，創 2004 年以來新低；其中，受脫歐事件影響，英國外資流入大減 36%；美國也下滑 9%，至 2520 億美元，但仍為全球最大外資流入國。

開發中經濟體所吸引的 FDI，在全球總額中的占比，升至 54%，創歷史新高；其中，亞洲開發中經濟體的外資流入成長 4%，成為全球外資流入最多的地區。

2018 年，中國 FDI 流入量成長近 4%，約達 1390 億美元，成為全球第 2 大外資流入國；UNCTAD 投資和企業司司長詹曉寧認為，中國投資環境的進一步開放與便利化，是吸引外資的主因。