美中關係充滿敵意 傳G20「川習會」幾乎還沒開始籌備

美中貿易戰愈演愈烈，一名駐北京的西方外交官形容，兩國關係「充滿敵意」；值得注意的是，「川習會」有無可能在月底的二十國集團 (G20) 峰會中登場，仍不明朗，據傳「川習會」的籌備工作，幾乎還沒開始。

美國總統川普近期頻頻放話，揚言若中國國家主席習近平不參加 G20 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普還說，現在是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。

川普強調，中國非常想達成貿易協議，「我們要嘛就是達成極佳協議，要嘛就是不達成協議。」

川普的言論，似乎讓北京當局極為不滿；一名駐北京的西方外交官在接受路透社採訪時表示，美中關係「充滿敵意」；另一名消息來源則引述中國官員說法，稱無論是「川習會」或重啟貿易談判的籌備工作，幾乎都還沒開始。

康乃爾大學經濟學教授 Eswar Prasad 指出，外界對任何形式的談判，都抱持低度期望，「川習會」的最佳結果，是讓雙方恢復貿易磋商，但就當前情勢來看，這個假設都還存在疑慮。

Prasad 認為，對於兩國可能暫時休兵的預期，已經消失，「貿易緊張局勢成為長期現象，是有可能的。」

對於習近平是否出席 G20 峰會，中國官方並未正面回應；中國外交部發言人耿爽昨 (11) 日重申，美方多次公開表達對兩國元首會晤的期待，「如果有這方面的消息，我們會及時發布。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 日前接受媒體採訪時指出，若川普和習近平於 G20 峰會期間會晤，可發揮鋪路作用，有助推動貿易磋商，但還無法達成最終協議。