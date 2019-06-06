川普拒說北京想聽的話 美前國務卿：我擔心中國放棄貿易談判

根據《彭博社》報導，前美國國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 表示，總統川普不願用北京當局想聽的語言，和中國打交道；他擔心，即使兩國有機會化解爭端，中國仍可能放棄貿易談判。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國商務部週二透過新聞稿回嗆，指美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

提勒森日前出席畢馬威會計師事務所 (KPMG) 活動時指出，北京當局希望聽到的是「相互尊重、雙贏的解決方案」，但中國沒聽到這樣的說法，川普政府不願用中國想聽的語言，與其打交道。

提勒森說，他擔心中國放棄貿易談判，「中國人可能覺得，無法與川普政府達成協議，乾脆等待下屆政府來解決此問題，我希望中國方面不要得出這種結論。」

這是提勒森去年 3 月遭川普開除後，首度公開露面；提勒森強調，他對美國轉向雙邊對話感到憂慮，因為這破壞了過去 70 年來，美國與其他國家建立的關係。

提勒森稱，「俄羅斯、中國和北韓，都沒有盟友和朋友；而我們 (美國) 的力量，正是來自盟友和朋友。」