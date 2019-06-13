貿易戰若惡化 中國還是別針對美國金融業報復以免自傷

全球銀行業及資產管理公司遊說組織亞洲證券業與金融市場協會 (ASIFMA) 呼籲，即使貿易戰升級，中國政府也不應該以限制美國金融機構進入中國市場作為報復，否則將破壞中國發展金融市場所做的努力。

ASIFMA 執行長奧斯汀 (Mark Austen) 表示，針對美國金融業進行報復並非明智之舉，中國需要為自身的利益開放市場，並建立透明、公平、非歧視性的市場准入。

ASIFMA 發布的報告指出，中國針對評級機構惠譽、信用卡 Visa 和萬事達卡的營運許可發放進度緩慢，儘管 Austen 認為應該和貿易戰沒有關聯，但他警告未來貿易戰局勢若惡化，激化美國、中國金融企業的對立並不明智。

Austen 預計中國中期經常帳將出現赤字，中國需要擴大消費主導型經濟的轉型，減少對出口的依賴，因此中國有必要發展自己的資本市場，允許外國投資流入。

中國自 2015、2016 年來就對資本外流非常敏感，隨著貿易局勢緊張，短期內將變得更加敏感，然而限制資本流出將導致外國資本減少流入。

今年 3 月，美國銀行業巨頭摩根大通 (JP Morgan) 獲得中國監管機構批准，得以控制其在中合資的證券公司，與外資同業瑞銀 (UBS) 及匯豐銀行 (HSBC) 進行競爭。此外，摩根大通也即將成為第一家擁有大部分中國共同基金業務的外國公司。