白宮：將如期在2年內停止華為相關承包商合約

在美國總統川普去年簽署的年度國防授權法案 (NDAA) 中，明令禁止政府機關和承包商以聯邦經費向華為採購設備，該項禁令將在今年開始生效。白宮行政管理和預算局 (OMB) 在週三 (12 日) 表示，將會在預定的 2 年內終止與中國電信巨頭華為相關的承包商合約。

上週，OMB 曾表示需要更多時間來實施禁令，認為目前對華為實施禁令的時程，很可能會導致供應政府需求的公司數量大幅減少，同時也會對那些依賴聯邦撥款的美國公司產生不成比的影響。

OMB 代理局長 Russell Vought 在先前更是期望美政府對於承包商和聯邦撥款受益者所祭出的華為限令措施能在 4 年後開始執行，而不是當前的 2 年後，以便讓受影響的公司有時間作出調整。

但是在與國會最近的談話之後，當局改變了方向。

「國會已在最近幾日明確表示在 2 年內實施此項法案的重要性，而我們將會這麼做。」OMB 代理局長 Russell Vought 在致參議院軍事委員會的一封信中表示。「當我們朝著法定期限前進並且不再延遲之時，我們也將與國會合作共同解決任何可能出現的問題。」Vought 說道。

由於美政府指責華為協助中國當局從事間諜活動和竊取知識產權，便以國家安全為由在國防授權法案中納入相關命令，廣泛禁止使用聯邦資金購買華為產品。

一直以來，華為皆否認受到中國政府的軍事或情報單位所控制，華為在先前也對美政府此種銷售限制提起了訴訟。