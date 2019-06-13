【倫元投顧】短線階段主流是否仍落在散熱、PCB及中國5G概念股 ?

◆盤勢分析

美股於高檔連續 2 天震盪壓回，尤其費半指數下跌 2.3% 跌幅最重，導致台股在 2330 台積電領跌下轉弱，其實大盤回檔本在預期之中，因為一來美股在高檔有拉回壓力，對市場投資信心有影響，二來是市場大內高手 (大資金內資) 並無強勁的進場意願，因此短線衝高後會回檔。漲高回檔、適度換手不是壞事，現在就看拉回後的止跌點在哪裡，技術面如欲維持強勢，則 10 日均線支撐能否有守是關鍵；另外，短線階段主流是否仍落在散熱、PCB 及中國 5G 概念股，也是重要的觀察方向。目前來看，上述三大類股是近期人氣、熱點最旺者，加上受惠中國 5G 提前商轉題材，有基本面因素加持，則漲勢才能延續，因此合理推斷，其主流地位應不致改變。

從盤面來看，光學族群突然崛起，這個族群並無特殊利基，研判只是市場人氣短線轉向的結果，一般來說，當盤面由業內、中實戶主導，則熱點輪動就是常見的現象，只不過此種輪動節奏偏短，股價的漲升後座力必須由基本面因素來支撐，故短期個股的突然轉強無需隨之起舞，如昨 (週三) 日強勢的 3041 揚智、2392 正崴，今天立即轉弱。大盤短線在季線關前將整理 2~3 天，在整理期間會由低價股輪動支撐人氣，今日光學、低價 PCB(如 8358 金居、5340 建榮)、網通等都有零星火力，可見業內點火仍然積極；目前規劃短線部分將以中國 5G 概念股為主，中線則放在轉單效益受惠股。

楊天迪 分析師

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