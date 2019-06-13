台股盤後─台積電壓盤 指數尋突破指望月底

台股今 (13) 日終場下跌 56.65 點或 0.51%，收在 10561.01 點，市場成交值 956.37 億元，分析師張陳浩指出，台股在季線 10670 反壓下，估大盤將再盤整至少半個月，而在法人季底作帳攻勢下，最快本月底可望形成突破。

證券分析師黃漢成則指出，台股指數由 10227.44 點向上反彈至現階段的 10500 點之上，面臨震盪整理走勢，預估大盤指數漲升空間已不大，但可望轉為低位階、業績題材個股輪動為主，今日盤中強勢的金居 (8358-TW)、競國 (6108-TW)、茂迪 (6244-TW) ，都屬這個型態。

盤中包括日本、南韓、香港等亞洲區域股市表現不振，也造成台股難有表現，台積電 (2330-TW) 今日收盤下跌 6 元，股價回測 240 元整數支撐，收在 240 元，股王大立光 (3008-TW) 在昨日股東會後釋出產能滿載利多後，今日股價表現堅挺，收盤上漲 105 元或 2.94%，金融指數雖走弱，所幸有官股金控重新走揚支撐，第一金、臺企銀、彰銀開低走高，傳產漲跌互現。

今日集中市場中場後以食品股較抗跌，味全 (1201-TW)、統一 (1216-TW) 走揚，中小型股，PCB、連接器、遊戲、光學二線股 (3019-TW)、先進光 (3362-TW) 表現較為亮眼。

張陳浩預估，國際市場持續觀望美中貿易戰，指數將陷入震盪整理，台股來到季線壓力後，開始進行月區間整理，壓縮上漲力道，短線上操作難度將增加。