美國大企業CEO發聲：批川普貿易戰傷害美企與經濟

一群 Fortune 500 公司執行長週三 (12 日) 發表談話，認為美國總統川普發動貿易戰，正在傷害美國企業，並威脅全球經濟的穩定。

引擎製造商 Cummins 執行長 Tom Linebarger 表示，由川普 2017 年減稅措施獲得的收益，在今年需要支付額外關稅之下，已經遭完全抺殺，並轉為損失。

Business Roundtable 是美國大企業組成的協會與遊說團體，Linebarger 在協會安排的會議上說，額外的關稅支出已經超過稅務改革的好處，目前企業變成支付更高的淨稅率。

Business Roundtable 主席摩根大通執行長 Jamie Dimon 表示，進一步加徵關稅損害企業信心，並增加經濟下滑的風險，明顯效果是負面的。他認為，雖然美國與中國存在一些實際問題，但協會不贊成加課關稅。

包括 IBM 執行長 Ginni Rometty 也支持這樣的看法，同時協會的調查也顯示，執行長們信心下滑，第 2 季 CEO 經濟展望，已經是連續第 5 季降溫，並跌至川普就任總統以來的最低點。

Linebarger 並批評，總統依賴關稅做為外交工具，他特別擔心白宮將安全政策及貿易政策混為一談，例如，川普使用了 1962 年一項不起眼的貿易法案，藉此在去年對鋼鋁課稅，以應對國家安全威脅。

他說，協會致電白宮，表達企業界的憂心，但官員置若罔聞，自行做出政策決定。