無懼對等關稅「恐慌日」逼近！散戶不甩大摩美銀示警 加大力道「錢」進股市

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-24 11:00

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隨著川普政府下月 2 日將實施新的「對等關稅」政策，市場情緒愈發緊張。投資人對貿易衝突的擔憂顯著影響了美國股市，過去幾周美股經歷了自新冠疫情爆發以來的劇烈調整，市值蒸發數兆美元。

儘管市場對 4 月 2 日的「恐慌巔峰日」充滿憂慮，但散戶卻表現出積極的態度，持續加大投入。

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根據摩根大通 (JPM-US) 數據，在上周三 (19 日) 為止一周，散戶向美股注資逾 120 億美元，顯示出對市場的信心，但機構投資人則持謹慎態度。

摩根大通全球股票衍生品策略師 Emma Wu 指出，這一買進力道遠高於散戶過去 12 個月的平均水準。

目前來看，市場似乎在忽視潛在貿易衝突可能帶來的影響，這種樂觀情緒恐讓市場在未來面臨更大風險調整。美銀首席策略師 Michael Hartnett 示警，投資人正忽視全面貿易戰對股市構成的風險。雖然今年首季最大的資產價格催化劑是 AI 和數位貨幣，而非關稅威脅，但即將到來的 4 月 2 日「關稅大限」已開始影響全球數據，像是加拿大小企業樂觀情緒已降至歷史低點。

Hartnett 說：「雖然所有人都認為 4 月 2 日將是『恐慌巔峰日』，但這實際上可能取決於川普 4 月 1 日與誰打高爾夫球。」

摩根士丹利的 Michael Wilson 也表示，華爾街的波動性恐持續至今年下半年，上半年幾乎不可能創下新高。「這將是一個漸進式的復甦，這是我最好的猜測，我們認為今年上半年幾乎不可能創下新高。」

此外，摩根士丹利暫停看空美元指數，建議投資人在關稅期限前減持歐元和英鎊，以避免潛在風險。市場觀察家指出，散戶的積極買入潮可能意味著股市尚未觸底。

摩根士丹利上周四 (20 日) 出具研究報告指出，當前歐元樂觀情緒已過度定價，風險報酬比不再有利，投資人應密切關注 4 月 2 日美國關稅截止日期的影響。在截止日期前謹慎操作，考慮平倉歐元和英鎊的多頭部位，以規避潛在風險。

摩根士丹利在報告中寫道：「鑒於當前高企的匯率，這對歐元和英鎊的走勢不利，主要因為圍繞該基準情景的風險很高，分析師懷疑投資人在面對這種情況時可能不太願意持有大量曝險部位。其次，摩根士丹利認為投資者對關稅的關注主要集中在北美夥伴和中國，而對歐盟和英國的關注相對較少。廣泛宣佈的對等關稅可能會提高歐元，尤其是英鎊隱含的風險溢價。」