貿易戰干擾 美最大貿易港口5月份集裝箱數下跌6%

據報導，受到中美貿易戰不斷加劇的情勢影響，美國南加州港口的吞吐量正面臨巨大壓力。數據顯示，洛杉磯港 (Port of Los Angeles) 與長提港 (Long Beach port) 作為美國與中國海洋貿易門戶，在 5 月份處理的入境貨物集裝箱減少了 6.3%。

這兩個港口在上個月的入境集裝箱總數量較去年同期下降 6.3% 跌至 48256 個，同時，兩個港口的總出口總額也減少了 7.4%。與去 5 月相比，長提港進口下降了 19.5%，抵消了叫大港口洛杉磯港 5.5% 的成長率。

「不斷升級的關稅戰促使零售商提前下訂貨物，因此倉庫充滿了庫存，對此，海運公司也正在調整船隻以應對需求的減少。」長提港執行董事 Mario Cordero 說道。此外，他也表示：「我們希望中國和美國能夠在還沒對兩國就業和供應鏈帶來重大變化之前，就能解決兩國之間的分歧。」

貨船要從中國到達美國西岸需要 10 至 14 天的時間，若非直達航行時間長達數週。而 5 月通常是進口的旺季，製造商和零售商等通常選在此時進口冬季所需貨品。

在今年 5 月份，川普政府宣布對 2000 億美元的中國產品進行關稅上調。對此，中國也針對美國 600 億美元的商品徵收報復性關稅。總統川普在之後更計畫對另外價值 3000 億美元的中國商品也徵收高關稅。貿易戰緊張情勢可能更加升級。

不過令人意外的是，中國的出口在 5 月恢復成長，增加了 1.1%。市場認為，應該是中國出口商為了避免美國加徵更多關稅而搶出口貨物商品。