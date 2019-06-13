立積 5G腳步不停歇

【撰文／陳子榕】

立積 (4968) 產品以 Wifi 領域為主，佔營收約 8 成，其他產品包含行動通訊(LTE)、FM 協調器、無線影音占比重等約佔 2 成。立積以 Wifi 占營收大宗，產品應用面廣泛，像是遊戲機、IoT、手機、車用、智慧音箱等。Wifi 產品中，最具營運動能的為整合行方案 FEM，是指將 SW、PA、LNA 依照客戶需求，做成二合一或三合一的整合型的射頻晶片。業務主要可分為中國標案與歐美市場兩大塊。

去年下半年開始， 華為與美國之間的動作頻頻，過去華為 WiFi 產品多採用立積主要競爭對手 Skyworks、Qorvo 等美國廠商的產品，因此華為調整策略，今年拿台廠立積的比重預期將有所提高，以分散對美國廠商的依靠度。

2019 年毛利率看增

立積受惠於在 WiFi 的 802.11ac 規格前端模組 (FEM) 及切換器 (Switch) 打入美國網通大廠 Actiontech 及 Google 供應鏈，2019 年毛利率看增。立積近年在射頻 IC 市場布局開發結果開始，獲得歐美廠商信賴，透過 FEM 攻入多家電信商及大廠當中。

立積在 WiFi 應用的 FEM 產品已經拿下德國、英國等電信運營商的機上盒及家庭閘道器 (gateway) 大單。

至於美國市場，立積則以高功率的功率放大器 (PA) 拿下 Actiontech 的路由器訂單，也以 FEM 成功打進 NOKIA 推出的網狀無線網路系統 (MESH) 路由器供應鏈，更獲得 Google 青睞，以 Switch 攻入 IP Cam 市場，在歐美逐步嶄露頭角。

營運翻揚下半年爆發力更強

立積去年受到中國客戶斐訊訂單消失及中國標案遞延，業績一路下滑，在今年第一季每股淨損 0.18 元。董事長馬代駿表示，第一季出現虧損是從去年美中貿易戰導致中興事件、中國標案遞延及斐訊訂單消失一連串事件所衍生最終結果，立積最壞情況已過，先前布局 WiFi 市場在第二季開始發酵，營運逐步翻揚，下半年爆發力會更強。

來源：《萬寶週刊》 1337 期

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