風力發電股受惠選舉行情

隨著明年總統大選腳步逼近，執政黨力推的五加二產業中的風力發電成為重要政策方向，加上逐年落實零組件國產化，相關供應鏈搶攻商機。

【文／馮欣仁】

自從蔡英文總統上任之後，就積極推動非核家園，並招商引資發展離岸風力發電，去年初也炒熱相關風電股的股價，出現飆漲走勢。日前由海洋風電所主導的國內首座離岸風場正式開工，預計今年底完工。這座風場總裝置容量將達到一二八ＭＷ（百萬瓦），是台灣第一座達到商業規模的離岸風場。這對台灣的能源轉型，還有風電產業的發展是一個嶄新的里程碑。當天出席開工典禮的蔡總統表示，發展離岸風電將創造出相關製造業年產值達到一二一八億元，服務業年產值達七七三億元，累計可以帶動一兆元投資額，以及創造二萬個以上工作機會。

經濟部在今年春節前公布二○一九年離岸風電躉購費率每度五．五元；另外，也發出沃旭能源兩座風場及ＮＰＩ、玉山能源的海龍風場籌設許可，ＣＩＰ兩座風場及中鋼風場的籌設許可也將發出。根據群益投顧評估，一九年離岸風電躉購費率較預估的提高，且各風場籌設許可也陸續核發，有利各開發商進行後續開發進度，由於二○二一年後開發的風場將負擔國產化義務，國內相關零組件廠商可逐步受惠。

離岸風電供應鏈涵蓋鑄件、葉片、發電機、變頻器、齒輪箱、塔架、電力設備、施工營造及運維服務、水下基礎、海底電纜、其他次零件及風場開發等；國內具備相當完整的供應鏈，包括鑄件的永冠ＫＹ、葉片樹脂與風場開發上緯投控、發電機東元、變頻器台達電、齒輪箱台塑旗下的台朔重工、塔架中鋼、水下基礎世紀鋼與中鋼構、電力設備則有華城與中興電、螺栓恒耀與春雨、施工營造台船以及連接器線材信邦等廠商。

雖然離岸風電相關廠商營運尚未明顯有實績貢獻，不過，因後續還有新合約之外，後續延伸的商機仍十分龐大，包括維修等中長期合約，甚至日本、印度也開始發展離岸風電，台廠還有機會搶食海外離岸風電商機。不過，在挑選風電相關個股時，建議以關鍵零組件或是享有風場投資收益的廠商為首選。

風場收益入帳 挹注上緯

生產環保耐蝕樹脂與風電葉片樹脂的上緯投控，受惠於上游原料低檔，促使首季毛利率回升至二二％，稅後淨利達六六三二萬元，較去年同期轉虧為盈，ＥＰＳ達○．七一元。除了本業穩健成長之外，轉投資的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於一七年正式商轉，總裝置容量八ＭＷ，規劃第二階段總發電容量達一二八ＭＷ。目前上緯仍持有海洋國際約五．四萬張，去年底公告出售約二．七萬張持股給日商 JERA 電力公司，交易總金額約六．三五億元，處分利益約四．二三億元，預計今年第二季可望完成交割，並將認列入帳。

來源：《先探投資週刊》 2043 期

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