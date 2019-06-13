〈正隆股東會〉貿易戰中國提前縮編反而受惠 重心移回台灣、強化越南

正隆 (1904-TW) 今 (13) 日召開股東會，會議進行約 1 個半小時左右，談到中美貿易戰，董事長鄭舒云表示，正隆幾年前歷經中國重組，只剩下紙器廠，供應中國內需為主，反而受惠，且公司營運重心近年已移回台灣本身與南向越南，受中國禁廢令與貿易戰影響，中國及東南亞等新興市場需求大增，對正隆來說，反而為台灣紙業外銷帶來價量齊揚的極佳契機。

鄭舒云表示，去 (2018) 年是全球經貿情勢極為複雜的一年，原本備受看好的新興市場，受到中美貿易戰引發的全球動盪牽連而放緩，國際金融市場波動不安，越趨緊繃的地緣政治局勢亦增加貿易不確定性；全球經濟景氣除美國因減稅效應推動經濟與企業獲利成長，表現相對強勢外，主要經濟體如中國、歐洲和新興市場的經濟動能皆由穩健轉為疲軟。

鄭舒云進一步指出，環球透視 (Global Insight) 預測 2018 年全球經濟成長為 3.2%，略低於 2017 年的 3.3%，台灣造紙產業延續 2017 年興旺態勢，受中國禁廢令與貿易戰影響，中國及東南亞等新興市場需求大增，為台灣紙業外銷帶來價量齊揚的極佳契機；國內工紙產銷穩定成長，售價維持平穩，表現亦不俗。

鄭舒云表示，中國在外廢進口限制與環保整頓實施下，淘汰落後產能，行業集中化更高，但中美貿易戰、廢紙進口政策趨嚴及匯率變化等影響，中國經濟增長速度減弱，紙業經營顛簸起伏，市場偏向保守觀望。

鄭舒云指出，正隆前幾年已對中國營運提前整頓、進行縮編縮編，在中國上海市的造紙工廠因地理位置及長遠政策考量關廠，並處分資產，目前只剩下紙器廠，幸運的是受惠工紙、紙器價量增長，反而使獲利有較亮眼的表現。

鄭舒云表示，正隆近幾年重心已移回台灣與南向越南，其中台灣部分，整體而言，雖國內外產業環境存有貿易戰與匯率變數，總體營運表現仍較去年更上層樓。依據造紙公會統計，2018 年全台灣造紙總產量比去年成長 5.7%，達到 425 萬噸，是近 10 年最佳表現，總銷量成長 5.7%。

而越南 2018 年經濟成長率 7.08%，是十年來最高，越南國內需求旺盛，出口量、製造業和外國投資都有增長，進而帶起經濟效益，促成包裝紙需求成長，未來拓展可期。

總經理蔡東和補充，經過營運重心的調整，目前正隆在台灣營運占比已拉高到占整體約 2/3，中國盡量持平在 25%，越南 10%，目前海外員工已達 150 個人。

蔡東和進一步表示，其中，正隆正逐步擴增越南產線，越南平陽造紙廠首期 30 萬噸芯紙產能已於去年 12 月完工投產，越南隆安紙器二級廠也已於去年 12 月開始試車，今年首季完工投產；未來更將於越南北部設立第四座紙器廠，更透露在越南取得分額比同業更多、產能更大、工廠更新，擁有絕對優勢，配合越南當地市場需求可期，預期明年越南占比可望拉到 15%，今後越南將逐步貢獻集團營運成長動能。