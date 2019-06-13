根據多家日本媒體報導，日本經濟產業省正考慮結束太陽光電與風力發電等再生能源的躉購 (Feed-in Tariff，FIT) 制度。理由是再生能源的收購費用，造成了消費者的負擔增加；取而代之的，是考慮導入全新的競價制度，希望藉此促進價格競爭，以減少成本上的支出。而相關法律預計會在 2020 年進行修訂。

日本經濟產業省在 2012 年時導入了電力躉購制度，要求各家電力公司依照政府設定的躉購價格，來向太陽光電等再生能源業者收購綠電，而這些再生能源的購電費用則會反應在各個家庭的電費帳單上。

日本 2019 年度的綠電收購費用約達 3.6 兆日圓，當中約有 2.4 兆日圓則會轉嫁到一般家庭與企業。由於費用龐大，也因而出現許多檢討聲浪。

對此，日本經濟產業省所採取的對策，是導入目前德國等歐洲國家所廣泛使用的競標方式。

日本將終止再生能源躉購制度、預計導入歐洲競標方式。(圖片：AFP)

發電規模在 50 ~ 100 瓩以上的中大型太陽光電及風力發電業者，必須自行尋找綠電買主，或是在電力批發市場上進行銷售。電力價格則是自行與客戶進行調整，或是依市場價格作出變動。

而這樣的作法，雖然失去了躉購制度的優點，但如果電力批發市場上的價格暴跌，造成行情價低於基準價格的情況時，政府將會出面補貼業者在這部分的損失。可受到政府這項補貼措施的業者，則是在與基準價格相關的競標中選出。

參加競標的業者，在考慮本身的發電成本後，提出希望的基準價格。日本經濟產業省會從價格較低的業者裡，從中挑選出一定名額的業者。基準價格將因不同得標廠商而不同，而競標則固定會在數個月舉行一次。

得標的業者在市場價格出現暴跌時，仍可避免龐大的損失，也可促進業者的中長期投資。而在另一方面，業者為了尋找願意出高價購買綠電的買主，在公司經營上也必定會作出努力，進而刺激再生能源業者間的競爭，並可望藉此為消費者帶來更加實惠的電價。

而小型業者的躉購制度雖將持續實施，但是將不再對所有發電量進行收購，而是只在多餘的綠電上進行購買。也因此，在躉購上的花費，也可望大幅減少。

日本經濟產業省預計最快在本月中就會在學者會議上提出相關方案，最快在 2020 年的通常國會上就會對相關法案的修正案進行審理。

日本政府計畫在 2030 年度時，要將再生能源的比例由 2017 年度的 16%，提升到 22 ~ 24% 水準。只是在普及的擴大上，除了收購制度外，還存在許多的問題。

像是輸電網負載量不足就是一例。比方說九州地方的電網問題，還有與日本本州間的輸電能力問題，常導致當地電力公司要求綠電業者限制發電量。而在日本東北的再生能源業者，無法使用為停止運作的核電廠所保留之輸電網，都是急需解決的課題。在各項電力基礎建設上，仍留下許多問題。