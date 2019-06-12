歐股盤前─川普「暫緩」貿易協議引疑慮 指數期貨走跌

美國總統川普日前再度放話，宣稱是他在暫緩美中貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則他沒興趣進行協商；今 (12) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 2 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.47%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.47%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.59%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.61%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.46%，深證成指下跌 0.88%；南韓 Kospi 指數下跌 0.26%，日經 225 指數下跌 0.35%；台股收漲 7.9 點，至 10615.66 點。

美中貿易戰疑慮再起，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 14.17 點 (0.05%)，至 26048.51 點；標普 500 指數收跌 1.01 點 (0.04%)，至 2885.72 點；那斯達克指數收跌 0.60 點 (0.01%)，至 7822.57 點。

川普稱，現在是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。

川普強調，中國非常想達成貿易協議，「我們要嘛就是達成極佳協議，要嘛就是不達成協議。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 日前接受媒體採訪時指出，若川普和中國國家主席習近平，於二十國集團 (G20) 峰會期間會晤，可發揮鋪路作用，有助推動貿易磋商，但還無法達成最終協議。

歐洲政壇消息方面，在前任首相梅伊於 6 月 7 日離職後，目前共有 10 名候選人，參與角逐英國保守黨黨魁一職，而最被看好的「兩強」，分別是前外相強生 (Boris Johnson) 和現任外相韓特 (Jeremy Hunt)，勝出者將於 7 月底接任英國首相。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 日前表示，脫歐協議進度延宕，無論下一任英國首相是誰，歐盟都不會重啟談判。