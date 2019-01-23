Google完成亞洲首宗再生能源交易 宣布採購台南太陽能電廠綠電

Google 今 (23) 日宣布，經過持續與政府及產業界溝通後，正式宣布在台灣購買 10MW (千瓩) 的再生能源電力，這項交易將使 Google 成為台灣《電業法》修正案通過後，首家在台購買再生能源的企業，也是 Google 在亞洲完成的首宗再生能源交易，所採購的電力將來自台南市 1 座太陽能電廠，以供應 Google 台灣資料中心的營運。

Google 在台灣所購買的再生能源，將由位於台南市的太陽能電廠供應，該電廠由 4 萬個太陽能面板組成，位於彰化彰濱工業區的 Google 台灣資料中心南邊約 100 公里處，兩處均連結至同一個區域電網。

Google 表示，透過開發夥伴 Diode Ventures、臺鹽綠能、雲豹能源、及永鑫能源的部署設計等協助，將該電廠的太陽能面板架設到養殖場魚池，利用支架的方式，將太陽能面板升高數英尺，以提高土地利用效率，讓太陽能板與魚類和平共存，養殖業者也能因此獲得額外收益。

行政院政務委員吳政忠表示，很高興看到 Google 在台灣完成亞洲再生能源交易的第一案，希望這次 Google 成為領頭羊，吸引國內外廠商多購買綠電。

Google 台灣公共政策暨政府事務資深協理陳幼臻表示，未來盼能與台灣持續合作，努力朝降低市場門檻與再生能源購買成本的目標前進，也希望更多企業加入台灣再生能源交易市場，讓未來能有更多、更大規模的採購案。

Google 從 2010 年起至今，已在美國與歐洲等地完成超過 30 件再生能源認購計畫，是目前全球最大的非公用事業綠能認購公司，此次於台灣的交易，讓 Google 再生能源採購版圖擴大到亞洲，並實踐「Google 智慧台灣」計畫的承諾，除帶動台灣綠能周邊產業發展，也為當地環保與生態永續盡心。