美國5月CPI微增0.1% 加深降息預期

根據《彭博社》報導，美國勞工部今 (12) 日發布 5 月份消費者物價指數 (CPI)，較上月微增 0.1%，年增 1.8%，增幅皆低於 4 月，強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期。

勞工部資料顯示，在汽油價格下降，抵銷食物價格漲幅的情況下，5 月 CPI 月增 0.1%，年增 1.8%(4 月 CPI 月增 0.3%、年增 2.0%)；扣除能源、食品後的核心 CPI，月增 0.1%，年增 2.0%，低於預期。

美國 5 月 CPI 年增率為 1.8%。(圖：翻攝自彭博)

由勞工部資料可得知，5 月份能源價格月減 0.6%，年減 0.5%，是導致 CPI 增幅偏低的主因；此外，當月二手車價格較 4 月下滑 1.4%，新車價格則上漲 0.1%，食品價格較 4 月上漲 0.3%。

報導稱，核心 CPI 低於預期，將強化外界對 Fed 採取降息措施的期待。

勞工部昨 (11) 日公布的 5 月生產者物價指數 (PPI)，也呈現類似情形，扣除食品及能源後的核心 PPI，較去年同期增加 2.3%，為 2018 年 1 月以來最低增幅，顯示通膨壓力仍低。

從 PPI 各項組成成分來看，5 月能源價格下跌 1%，為近年 1 月以來首見，食品價格下跌 0.3%。

Fed 主席鮑爾曾於 6 月初表示，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

雖然鮑爾並未言明何謂「適當措施」，但市場解讀，Fed 對貨幣政策的態度，已從保持耐心，轉為考慮降息；聖路易聯準銀總裁 James Bullard 先前亦稱，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，Fed 可能很快就會需要調降政策利率。