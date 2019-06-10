若習近平不參加G20 川普：將另對中國加徵關稅、立即生效

美國總統川普今 (10) 日表示，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普上週曾言，他至少可另對價值 3000 億美元的陸貨加稅，「我會在適當時機出手」；美中兩國的貿易談判，正在發生許多有趣的事情，「我們拭目以待」。

川普週一接受 CNBC 專訪時指出，他相信，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們 (中國) 不得不這麼做」。

川普揚言，若習近平不參加 G20 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅；當被問到，此舉是否意味新關稅會立即生效時，川普答道，「是的，它會。」

川普宣稱，他和習近平有著良好關係，若習近平未出席 G20，他會感到驚訝，「我認為他會去」。

美國財政部長梅努欽和中國人民銀行行長易綱，於 G20 財長會議期間會晤；事後，梅努欽未透露太多細節，僅稱兩人的會談「具建設性」，他也說，川普在月底「川習會」結束後，才會決定是否對中國輸美商品，進一步加稅。

對於 G20「川習會」是否成局，中國迄今尚未明確回應；中國外交部發言人耿爽週一僅稱，若有具體消息，「中方會及時發布」。

耿爽重申，中國對貿易戰的態度，一直都很明確、堅定，「中方不想打貿易戰，但也不怕打」，若美方願意平等協商，中方願敞開大門，如果美方執意升級貿易摩擦，中方將奉陪到底。