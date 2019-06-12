美股盤中─6月漲勢停止 道瓊下跌約70點 連二天走低

美國股市週三連續第二天溫和下跌，道瓊指數下跌約 70 點。經歷了 6 月初的強勁漲勢後，華爾街進行整理。

台北時間 23:44

道瓊工業平均指數下跌 58.47 點或 0.22% 至 25990.04。

Nasdaq 指數下跌 41.27 點或 0.53% 至 7781.30。

S&P 500 指數下跌 8.05 點或 0.28% 至 2877.67。

晶片股下跌。Evercore ISI 公司分析師說，晶片業復甦可能要推遲到 2020 年下半年，該談話為市場帶來壓力。

週二，美國股市亦小幅下跌。道瓊收低，結束了連續六天的漲勢。

但本月以來，主要指數仍上漲近 5%，自 5 月大幅的跌勢中反彈。美墨貿易擔憂化解，預期 Fed 降息，為利多。

股市焦點仍在全球貿易發展。週二，川普總統說，他延後了與中國的貿易協定，除非北京同意五項重點，否則他沒有興趣追求進展。但川普並未說明是那些重點。

自 2018 年以來，華盛頓與北京相互對對方商品，加徵關稅，重創了金融市場，亦壓低了企業與消費者的信心。

分析師說，G20 高峰會即將舉行，川習可能晤面，會議前，動能可望拉抬股市上揚。但由於經濟擴張是否已近尾聲，並不明朗，此時尚不宜積極進場。

華爾街亦持續注意經濟數據。根據 CME 交易所 FedWatch 工具顯示，投資人反應聯準會 (Fed) 於 7 月降息的機率為 85.3%。通貨膨脹偏低，加上經濟數據疲弱，增加了 Fed 降息的可能性。

美國今日公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，扣除食品與能源，核心 CPI 亦上升 0.1%，顯示通貨膨脹偏低。上週，美國公布就業數據與製造業數據，亦較預期疲弱。