網路衛星之戰打到太空裡 亞馬遜能後發先至嗎？

在 10 年後的夏季夜晚，當人們拿著望遠鏡、抬頭想觀測星空時，看到的可能不只是閃爍星星構成的星座，還包括上萬枚飛行在地球周遭的網路衛星。

美國的寬頻網路服務戰爭正在展開，而戰場從地面延燒到了太空中。對打的兩家大廠就是全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下的亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉老闆馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX。

最近一年，關於亞馬遜的柯伊伯計畫 (Project Kuiper) 的傳言不斷。亞馬遜在今年 4 月初公布，何伊伯計畫將發射三千多枚衛星，搭建能覆蓋全球的寬頻網路；但到目前為止，亞馬遜尚未正式開始推廣這項服務。

那麼柯伊伯計畫的進度如何？據外媒報導披露，可以知道進度還在十分早期，亞馬遜在華盛頓特區申請設立了名為 Kuiper Systems LLC 的子公司；美國國家通訊委員會 (FCC) 也代表該公司，向國際電信聯盟遞交了至少 3 份申請書。

申請書中表示，Kuiper Systems 將發射 3236 枚衛星環繞地球，其架構的寬頻網路有能力覆蓋全球 95% 人口。不過申請書中並沒有說明，亞馬遜預期何時開始建造 (或委由誰來建造) 柯伊伯計畫中的衛星，或者這個服務未來要收多少費用。

亞馬遜提出這個靠衛星提供可負擔、高品質寬頻網路的想法並不是空前絕後。衛星通訊公司 Iridium 提供這樣的服務已行之有年，也已經擁有 75 枚衛星環繞全球，來滿足航空或航海客戶所需要的網路服務。

而明顯有意和亞馬遜一爭高下的，就是馬斯克手中的 SpaceX，以及擁有 Softbank 注資的 OneWeb。SpaceX 已經開始部署自己的網路衛星群 Starlink，它在 5 月底發射約 60 枚低軌道衛星，最終目標是在未來 6 年內後發射共 1.2 萬枚。看起來它們的計畫已經領先了亞馬遜一步，亞馬遜還有什麼優勢？

有的，比起對手，亞馬遜不可忽視的優勢之一就是滿手的銀彈。SpaceX 的目標是「在未來」靠網路衛星服務穩定獲利；而 OneWeb 連營收都還沒看到，更別提獲利了。

根據智庫 S&P Global Market Intelligence 資料，亞馬遜在過去 12 個月賺進的淨收入有 120 億美元，產生的自由現金流則達 208 億美元，這筆錢亞馬遜隨時都可動用。相對地，SpaceX 想要建造衛星，得先發股發債來募集資金才行。

在這場衛星網路戰爭中，SpaceX 已經先行一步，但資金也是非常重要的因素，彈藥充沛的亞馬遜能否後來居上？值得投資人繼續觀察。