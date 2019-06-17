逃犯條例讓不信任感全面爆發　何韻詩：中國可以封殺我的歌　卻阻止不了人民團結

口述／何韻詩 整理／陳亭均

我昨天（9 日）在現場留到十點多遊行結束，回到家後，還看著網路上的 live 直播。大部分還留在現場的年輕人，手上都沒有任何武器，只有一瓶水。從五年前雨傘運動之後，警方在武力上、訓練上有所提升，但昨天，他們全副武裝地驅趕只是坐在草地上的群眾，這種使用武力的方法，其實很荒謬。雖然警方經過訓練，但空有訓練，卻沒有使用的智慧。

從雨傘運動到「反送中遊行」，香港在這 5 年間，整個社會、政治都在面臨溫水煮蛙的處境，慢慢地被蠶食。許多雨傘運動的參與者，都被「修改」、被「懲罰」，有年輕人被抓進監獄，面臨 6 年、7 年、8 年的刑期。他們想要一條一條修改法律、一人一人去監控。他們希望慢慢把香港變成中國大陸能夠控制的地方。

香港是個很急的地方，很習於一行動就要看到成果，雨傘運動之後，因為成果不明顯，所以香港社會瀰漫著一種低潮、失望、做什麼都沒用的氣氛。

然而「逃犯條例」觸碰到我們最不能接受的底線。昨天那麼多人願意再次走出來，就代表民憤不只是 1 天、1 個條例而成的，那是 5 年來，對香港政府的作為累積出來的「不信任感」，香港人本來對中共就完全沒信心，這次，對香港政府信心度也下降到零。即使香港 700 萬人都走出來，他們也會硬推條例，因為他們面對不是人民，而是他們的老大中共。

中國法治大家都清楚，任何人被抓，就可能被定罪，「逃犯條例」的訂定，應該建立於「兩國」、「兩地」都擁有透明度的司法制度之上，如果沒有公平審判，香港政府又聽從大陸發落，那香港人當然會非常擔心。

但雖如此，我覺得，看到這麼多想法一樣，我們以為已經放棄的人又走出來，還是很鼓舞人心的。香港人還是中共不懂的人民，沒辦法用他們對其他中國城市手法去對付。「雨傘運動」撒下了種子，放到泥土，現在開始又長出來。就算他們星期三還是通過「逃犯條例」，但這不代表，他們可以控制香港如同控制北京上海。

我們都知道，現在抗爭可能不會有立刻的成果，但是我們能夠互相體醒，有耐性，讓抗爭擴及民間，不以單一辦法、單一團體，而是藉由自己的方式、空間，進行不只一天、兩天、一週的 battle，不要消耗意志，進可攻、退可守。經過雨傘低潮之後，我們可以重新打開一個新的篇章。

來源：《今周刊》 1173 期

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