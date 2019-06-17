獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

撰文 / 勵心如

老字號保健食品廠葡萄王今年 50 週年，本刊獨家直擊 7 月將啟用的桃園龍潭新廠。46 歲的 2 代董事長曾盛麟，準備如何率公司再創營收、獲利新高？

6 月 3 日，《今周刊》獨家來到葡萄王生技預計 7 月啟用的桃園龍潭新廠。新廠外，印著「生物科技研究所」7 個字，這裡正是去年營收逾 90 億元、年賺近一個股本，目前股價破兩百元的台灣老字號保健食品廠，未來要挑戰百億營收的研發重鎮。

採訪這天，我們遇到葡萄王董事長曾盛麟，帶著首次來到龍潭廠的母親曾張月、擔任集團旗下直銷事業葡眾總經理的姊姊曾美菁，一起到這拜土地公，祈求業務順利，3 人極少在媒體前同台亮相，顯示對新廠的重視。

「龍潭廠著重在於研發前端，研發正是葡萄王未來的精髓。」談到龍潭新廠，曾盛麟眼睛炯炯有神，腦海中規畫的滿是公司前景。

這一座新廠為什麼這麼重要？對扛下家族企業重擔的 2 代曾盛麟來說，這既是家族風波引起的改標事件，在今年 1 月偵查終結、正式落幕等「逆風」過後，重啟的一頁新局，更是他在父親一手創辦的公司成立滿 50 年的現在，提醒自己要讓公司營收規模再往前邁進的關鍵布局。

內拚研發、外拓市場

保持市場上競爭力

對內拚研發，對外拓市場，是曾盛麟現階段要率集團前行的兩大策略。先看對內的研發策略。目前，直銷品牌葡眾占葡萄王集團營收約八成，而去年上海葡萄王貢獻約 15％、葡萄王品牌約 5％。其中，研發正是推動葡眾、葡萄王品牌持續成長的動能，也是接下更多高毛利代工訂單的關鍵，居集團三大板塊持續前進的核心，所以曾盛麟積極布局研發創新，龍潭新廠的研發重鎮角色也更舉足輕重。

「葡眾的原料主要都是我們提供的。」葡萄王龍潭園區分公司總經理、生物科技研究所所長陳勁初說。葡萄王從提神飲料康貝特起家，但康貝特技術門檻較低，直到前董事長曾水照為了投入生技領域、增加產品競爭門檻，1991 年成立生物工程中心，並從食品工業發展研究所找來擅長微生物研究的陳勁初，技術含量才逐步提高。

舉例來說，葡萄王除主力產品康貝特之外，樟芝、靈芝系列分別貢獻近一成業績，都是由陳勁初率領的團隊研發。

又例如，近年葡萄王也開發猴頭菇、蟬花等創新原料，「只有我們能規格化並量產。」陳勁初說，儘管蟬花發酵菌絲體產品至今受法規限制未能在台灣上架，但他透露已通過美國食品藥物管理局（FDA）新膳食成分（NDI）認證，也已上架電商平台亞馬遜開始試水溫，隨著未來新廠啟動研發能量再放大，未來葡萄王暴紅的產品很可能就來自這裡。

不只如此，葡萄王核心技術是微生物發酵量產技術，包括益生菌和靈芝、樟芝等真菌類產品，隨未來新廠啟用，除了強化研發角色，也能再挹注新產能，加速集團營收成長。

原本中壢廠 286 公噸發酵產能，已是全台最大產能，但隨直銷業務成長，產能逐漸滿載，14 年便規畫龍潭新廠。龍潭廠一期將新增 100 公噸產能，未來還能逐步擴建到 386 公噸。

再看對外的開拓新市場策略。「過去葡萄王產能都是滿載。」曾盛麟解釋，葡萄王台灣廠過去受限產能，除公司自有品牌和葡眾的訂單外，剩餘產能僅能小規模接單，因此代工訂單鴨子划水前進，扣除掉上海葡萄王，台灣廠一四年開始接代工訂單，去年僅約一億多元的營收，連帶造成目前全球市場貢獻營收占比仍低。

所以現在隨新廠啟用、有新產能後，曾盛麟要靠進軍海外市場搶新生意。他鎖定的第一個海外市場，便是東協。

來源：《今周刊》 1173 期

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