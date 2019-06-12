〈年度網路女皇報告〉 隱私議題日盛 全球87%網路流量為加密數據

有「網路女王」之稱的瑪麗．米克 (Mary Meeker) 發布了她最新 333 頁 2019 年網路趨勢報告。隨著隱私議題成為更大的賣點，用戶對於線上隱私的問題也更加重視。報告中則顯示，如今線上溝通已變得越來越安全、具有隱私性、且快速。

近期以來，用戶隱私問題成為全球網路世界的焦點，相關的議題也時常被提出來討論。而根據報告中的數據顯示，在今年第一季，全球網絡流量有高達 87% 的數據被加密，與三年前的 53% 相比明顯成長了不少。

全球 87% 網路流量為加密數據 (圖片：AFP)

報告中也引用另一項研究顯示，現今有 52% 的消費者表示他們擔心網路隱私相關的問題，不過，此一數字過去幾年中呈現持續下降。

米克認為，隱私問題的緩和，可能是來自於歐盟推出新版個資法 GDPR 和加州 CCPA 隱私法等監管行動的增加，以及不少科技公司像是臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US) 開始專注於為自家平台增加更多隱私控制的結果。

隱私議題與加密相關技術的發展似乎也解釋了近期臉書致力於成為一家「以隱私為中心」的公司的原因，該公司開始為用戶創建更小、更私密的社交網絡體驗。有別於 Facebook 的動態消息，更像是安全的對話群組。

另一方面，米克也在報告提到，用戶隱私風潮的上升，可能會影響目標廣告的投放。社交媒體使用量成長趨於平穩，網路廣告支出持續增長，大部分集中在 Facebook 與 Google 兩大平台，同時網路服務的顧客取得成本 (Customer Acquisition Costs) 也開始增加。對此，米克認為，社交網絡服務應找尋更低成本的客戶取得方式，像是免費試用，來維持成長。