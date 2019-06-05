用「蘋果帳號登入」隱私更有保障 等於捅臉書谷哥一刀

網路上個資安全，越來越受到重視。歐洲在個資保護法 (GDPR) 設立滿一年之際，美國聯邦政府尚未設立有關的統一法令。在美國各家科技龍頭出面呼籲，要儘快成立法案之際，蘋果已經為客戶的隱私權做出創舉：「蘋果帳號登入」。

蘋果（AAPL-US）周一（3 日）在 2019 全球開發者大會（WWDC）不僅發表最新的超級電腦之外，Apple 還發表了同樣重要的主題，那就是「隱私權」。

從最新 Apple 產品就可以發現，Apple 有多麼注重你的隱私：Apple Watch 的最新收聽保護功能，將不會記錄你周遭的噪音；連線到 HomeKit 的攝影鏡頭，也會為你的影像視頻加密。

當然，更重要的隱私權保護，就在最新宣布的「蘋果帳號登入」(Sign in with Apple)。最新提供使用者的隱私選項，就是可以在下載的 app 中登入時，可以使用 Apple 的帳號密碼登入，不用另外重設。

雖然這聽起來，和現在看到的「Facebook 帳號登入」或「Google 帳號登入」有些類似，但 Apple 強調，他不會蒐集任何個人資料。事實上，Apple 還幫你隱藏了你的 email，讓第三方無法竊取你的個資。

更重要的是，從今年秋季 Apple 的 iOS13 上市後，以前任何提供 Facebook 或 Google 帳號登入的 app，都需要提供 Apple 帳號登入的選項。

這項新措施，將不僅使 Apple 與競爭對手明顯區隔開來，同時，以隱私權保護為優先的 Apple 帳號登入選項，將會放在 Facebook 或 Google 帳號登入旁邊，這將大幅扭轉科技趨勢，因為 Apple 讓他 9 億多龐大的用戶了解，連結帳號的便利性，不用犧牲你的個資來換。而其他非蘋用戶也將知道，Apple 在提醒他們，其他公司在你登入的時候，無法交代清楚是否蒐集你的個資。

日前歐盟的愛爾蘭監察機構 (DPC) 首次針對美國 Google 調查其廣告活動，是否違反歐洲的 GDPR(一般資料保護規範)。這更凸顯了蘋果在這項舉動上，有關鍵的重要性。

儘管 Apple 平台上的第三方 app 等應用程式，仍有權力從那些廣告中獲利，但市場相信，蘋果在篩選其平台上架的 app 方面，有極大的權力，可以過濾與控制；同時，Apple 也可能利用這些權利，要求這些 app 提供關於蒐集個資方面的數據。或許未來仍有許多路要走，但「蘋果帳號登入」已經為 Apple 個資保護跨出很大的第一步。