〈特斯拉股東會〉馬斯克：本季交車量將創紀錄 續航力400英哩車款將問世

鉅亨網編譯許家華 2019年6月12號11點10分

投資者先前已看到媒體報導，引述自特斯拉 (TSLA-US) 內部電子郵件，第二季的交車量可望比前一季多。

週二特斯拉年度股東會上，執行長馬斯克 (Elon Musk) 親自公開聲稱，公司「這一季在每個級別都創了紀錄，如果不到創紀錄，也非常貼近那樣的水準。」

特斯拉週二收盤上漲 2% 至 217.10，股東會的消息激勵盤後大漲 4%。

今年 S&P 500 迄今上漲，但特斯拉股價迄今卻仍有 35% 跌幅，係因第一季財報顯示，交車量大幅下滑，引起投資者擔心特斯拉車的需求狀況，但近來一些分析師和其他人對特斯拉本季的表現轉為較樂觀的態度。

華爾街目前預期特斯拉第二季交車 92000 輛，2018 年底是特斯拉迄今表現最棒的一季，當時交車 90700 輛。(特斯拉在交車的時候才計入營收。)

馬斯克在股東會上強調，特斯拉絕對沒有需求問題。

先前馬斯克曾表示，他不預期特斯拉今年第二季能實現淨利，若然，這將是特斯拉在經歷連續 2 季獲利後，又經歷連續 2 季無獲利。

馬斯克股東會上還談及其他主題，包括：中國工廠的建設、明年年底就可實現不需人為介入的自動駕駛技術、一次充電後可跑 400 英哩的未來車款之可能性，以及他希望在明年年底前，開始量產 Model Y 跨界運動休旅車。