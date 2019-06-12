〈年度網路女皇報告〉一文看懂：網路女皇的「13大」趨勢解析

由著名網路趨勢分析女皇、前摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師、全球最大風投基金 KPCB 共同創辦人 Mary Meeker 所撰寫的研究報告，終於在週二 (11 日) 問世。

這份長達 333 頁的網路趨勢報告，內容涉及廣泛領域，包括解讀過去科技發展，與預測未來科技趨勢，報告指出全球網路人口達 38 億，約 51%，不過網路發展趨緩，尤其越來越多人使用智慧型手機網路，且使用手機耗費了消費者大量時間和金錢。

投資人整理出該份報告的重點摘要:

1.2018 年超過全球 50% 人口 (38 億人) 上網，不過數量逐漸趨緩，今年度只多了 2 億新用戶，成長率減緩了 6%。

全球網路用戶過半，成長趨緩 (圖片: BOND)

2. 而受到網路成長趨緩影響，2018 年全球智慧手機出貨量下滑 4%，劣於去年的 0%。

全球手機出貨量下滑 (圖片: BOND)

3. 亞太地區占了 53% 的全球人口上網，中國為亞洲最大網路市場，有近 8 億人口上網。

中國手機網路使用量 (圖片: BOND)

4. 全球市值前十大企業中，有 7 家為科技公司，前六名中有 4 家美國企業；其中僅有波克夏、Visa 和嬌生為非科技公司。

Microsoft

Amazon

Apple

Alphabet

Berkshire Hathaway

Facebook

Alibaba

Tencent

Visa

Johnson & Johnson

5. 電商銷售成長較去年多 12.4%，稍優於 2017 年的 12.1% 增幅，不過實體零售商也同樣較去年同期成長 2%。目前電商銷售占了美國零售業 15% 的銷售額。

6. 手機廣告占了廣告客戶購買量的 33%，高於 2010 的 0.5%，而消費者在手機花費的時間越多，廣告、電視和廣播廣告支出也在下降。

7. 谷歌 (GOOG-US) 和臉書 (FB-US) 仍佔據了大部分在線廣告收入，而亞馬遜 (AMZN-US)、推特 (TWTR-US)、Snapchat 和 Pinterest 這些新銳美國廣告平台成長則超越了大公司。

8. 谷歌廣告收入在過去九個季度成長 1.4 倍，臉書成長了 1.9 倍時代，而這四家新銳美國廣告平台總合起來成長了 2.6 倍。

9. 美國成年人平均每天花費 6.3 小時使用數位媒體，其中有一半人將時間花在手機上。

數位媒體使用時間增加 (圖片: BOND)

10. 全球約有 7000 萬人在美國收聽電台 (Podcasting)，這個數據在大約四年內成長了一倍之多。

11. 已有 4700 萬人安裝了亞馬遜語音助理 Echoes，數據自去年成長了一倍。

12. 目前全球約有 24 億互動遊戲玩家，比去年增加了約 6%。僅「要塞英雄系列」(Fortnite) 就擁有 2.5 億用戶，遊戲社交網路平台 Discord 也是如此。

13. 谷歌、亞馬遜和微軟的雲端服務收入總計達到 140 億美元，較去年同其成長約 58%，目前有更多數據儲存在雲端中，而不是私有企業伺服器或消費者設備上。

14.26% 的美國成年人認為自己「不間斷地」在網上，同時接受調查的 18 至 29 歲兒童，網路使用人口數據躍升至 39%。