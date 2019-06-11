科技巨頭再遭反壟斷指控 這回出面控訴的是美國新聞業

美國國會將於週二 (11 日) 聽取新聞界人士的意見，他們表示 Google(GOOGL-US) 和 Facebook(FB-US) 等科技巨頭正在威脅他們的生存，並應接受監管。

新聞業界領袖預計將出席眾議院司法委員會，作證說明科技巨頭對新聞及媒體業生存的威脅，並且應該受到額外的監管。

新聞業人士表示，Google 與 Facebook 等線上平台，已經破壞了新聞媒體由其內容獲得數位廣告收入的能力，根據非營利組織 Save Journalism Project 數據，63% 的數位廣告由這兩大巨頭所壟斷。

新聞媒體機構表示，線上平台掌控了數位廣告收入，新聞業理應由這裡獲得更多的錢。

週一發布的一項研究，獲得來自新聞業的巨大迴響。根據新聞媒體聯盟 (News Media Alliance) 的研究，Google 在 2018 年藉由新聞搜索獲利 47 億美元，相當於兩部熱門電影「復仇者聯盟 3、4」的票房收益，而創建新聞的媒體卻無法分享這些收入。

這項研究以 Google 為例，表示 Google 新聞在過去 10 年大幅成長，在 2009 年，美國每月獨立訪問量為 2400 萬，不及 CNN 及紐約時報的一半，但是 10 年後的 2018 年，其點擊已經突破 1.5 億，超過了這兩家媒體的兩倍。

Save Journalism Project 共同創辦人 John Stanton 表示，Google、Facebook 及蘋果控制著人們大部分獲取訊息的管道，掌握新聞的露出，並控制著廣告收入，以此方式打擊了整個行業。

此次聽證會可能會討論一項法案，為新聞界提供臨時豁免反壟斷法規，以便他們可以共同合作，與線上平台進行集體談判，來獲得廣告收入的分攤。

對於扼殺新聞業的指控，Google 辯稱，Googe 新聞及 Google 搜索每個月都為新聞發布的網站，帶來超過 100 億次的點擊，並為這些媒體帶來訂戶及可觀的營收。Google 一直都致力於，利用協作與支持性的科技，做為新聞媒體業的合作夥伴。