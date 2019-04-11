借鏡Google 臉書公布防杜「假新聞」擴散之應對作法

臉書 (FB-US) 週三 (10 日) 宣布其打擊假新聞的一系列新功能，其中一個功能直接來自競爭對手谷歌 (GOOG-US) 的劇本。

這家社群媒體公司表示將採用一種名為 Click-Gap 的新方法來減少用戶在「動態時報 (News Feed)」上看到的低劣內容，例如假新聞。為此，臉書正在耙梳並索引整個網路，以辨識自社群網路接收不成比例流量的網站。然後，它將降低這些網站的貼文顯著性。

這個方法的原理是，如果一個網站主要依靠臉書聯結來獲取觀眾，並且並沒有從其他網站獲得更多聯結，例如谷歌、Reddit、Bing 或雅虎，這就是個代表該網站內容很差的訊號。

或者，正如臉書所說的那樣，「這可能代表該網站在動態時報中取得成功的方式無法反映出其在此之外的權威性，並且可能正在製作低質量的內容。」

這種方法讓人聯想到網路搜索企業在 1998 年首次成立時，對搜索結果進行知名的 Google PageRank 演算法。當時，PageRank 將考慮網站數量和聯結到網頁的網站質量來確定在搜索結果中的高低排名。

通過 Click-Gap，臉書正在使用類似 PageRank 的軟體將動態時報中的低質量的結果過濾出來，從而減少了會看到這些貼文的人數。