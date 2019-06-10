谷歌去年靠新聞賺進47億美元 《復仇者聯盟》票房也望塵莫及

據新聞媒體聯盟 (News Media Alliance)今 (10) 日發布的一項研究顯示，谷歌 (GOOGL-US) 通過搜索引擎和谷歌新聞搜尋在 2018 年就大賺了 47 億美元，這個數字不僅比近期兩部《復仇者聯盟》電影票房還高，也比任何職業運動隊伍的價值都要高。

根據這項研究，新聞是谷歌業務中的重要成份，大約有 40% 的用戶點擊是針對新聞的。谷歌在去年靠新聞業所賺進的金額，幾乎與去年美國整體新聞業從數位廣告所賺進的 51 億美元相當。

此外，新聞媒體聯盟還表示，此項針對谷歌新聞搜尋收入的估計是保守的，還並未計算到每次點擊後產生的用戶數據為谷歌帶來的相關獲利。

「這項研究說明了產業中所知道的和痛苦，平台與我們新聞產業之間互動根本是毀滅性的。」費城詢問報母公司 PMN 執行長 Terrance C.Z. Egger 表示。他認為，大型科技公司應該對新聞出版商提供的內容表示讚賞。他補充表示：「看看他們平台上有如此高的用戶參與度的原因，新聞是第一驅動因素。有鑑於此，他們應該不希望看到新聞業的消失。然而意外的是我們卻需要分享營收。」

新聞媒體聯盟總裁兼執行長 David Chavern 表示：「谷歌通過這種方式賺錢，新聞出版也應該要有更好的結果。」

日前，新聞媒體聯盟已向美國國會推動「新聞競爭和保護法」，給予新聞出版商四年的反壟斷豁免，允許他們與谷歌或臉書等大型線上平台討論利益分配。

「新聞是維持公民社會的重要內容形式，” Chavern 表示。 「我認為，從讀者到作家再到政治家，每個人都明白，如果新聞業消失，那對於我們是否能夠維持共和國來說，這是一個可怕的結果。」