故障率僅燃油車41%！德權威機構追蹤十年數據：電動車耐久性優勢確立 特斯拉表現最佳

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-06 10:40

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歐洲最大道路救援組織德國汽車俱樂部 (ADAC) 最新研究指出，電動車故障率顯著低於傳統燃油車，這一趨勢隨車輛年齡增長愈發明顯。該機構基於 2020 至 2022 年註冊的 159 款車型、涵蓋 360 萬次救援數據的分析表明，電動車正逐步擺脫「脆弱科技產品」的偏見，展現出超越燃油車的可靠性。

研究顯示，2020 至 2022 年間註冊的車輛中，電動車平均每千輛僅發生 4.2 次故障，而同齡燃油車故障率高達 10.4 次，差距達 2.5 倍。

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即便考慮到電動車平均車齡較低 (多為 2-4 年新車)，ADAC 仍嚴格對比同車齡段車型，證實電動車故障率持續走低，2020 年千輛電動車故障 8.5 次，2022 年驟降至 1.7 次，燃油車同期則從 12.9 次降至 5.4 次。

ADAC 研究負責人指出，上述數據排除市場滲透率等干擾因素，純粹反映技術成熟度，並強調電動車早期品管問題已通過廠商改進大幅改善，預期未來故障率將進一步下滑。

​​雖然電動車整體上可靠，仍有特定弱點。2024 年 ADAC 救援數據顯示，電動車 50.5% 的故障源自 12 伏特低壓電池，這與燃油車 44.6% 的故障率相近。該電池負責車鎖、遙控等基礎功能，結構簡單但易老化，且更換成本低廉。

值得注意的是，電動車在輪胎問題上略遜燃油車，每千輛 1.3 次比上 0.9 次，但新款車型已顯著改善。

相較之下，燃油車在傳統系統缺陷更突出，發電機、啟動器等電氣問題佔故障 23%，遠高於電動車的 10%，而電動車因結構簡化，免除了換機油、內燃機維護等潛在故障源，零組件損壞概率更低。

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市場端呈現明顯品牌差異。特斯拉 (TSLA-US)Model Y 以千輛 0.9 次故障成績脫穎而出，Model 3 更從 2019 年的 4.4 次降至 2022 年 0.5 次，福斯 ID.4 2022 款故障率僅千輛 1 次。

相反地，現代 Ioniq 5 2022 年車款故障率高達千輛 22 次，成為榜單異類。達契亞 Spring 等平價電動車以千輛 2.9 次故障率則證明了成本控制不影響可靠性。

ADAC 指出，儘管十年以上電動車長期可靠性數據尚未完善，但從機械結構簡單性與技術迭代速度看，電動車耐久性優勢或隨時間擴大。

研究同時提醒，電動車維護需關注低壓電池狀態，並強化輪胎等零件品管。

ADAC 的結論為電動車可靠性辯護，直指「技術缺陷導致不可靠」的質疑缺乏實證。「電動車不會因小故障拋錨的刻板印象已被數據推翻。」