轉型效益顯現 立凱-KY 5月營收年增近80%

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱 - KY(5227) 自結 5 月營收 4668 萬元，年成長 79.68%，月成長 5.1%；累計前 5 月營收 1.66 億元，較去年同期成長 63.64%。立凱 - KY 指出，今年以來，轉型效益逐漸顯現，5 月持續出貨予南韓樂金化學公司及中國大陸的既有電池廠客戶，單月營收成長。立凱 - KY 指出，與樂金化學合作，打入歐洲 Tier1 車廠供應鏈，銷售鋰鐵電池產品予歐洲知名汽車大廠，3 月份開始出貨。由於今年是正式小量出貨，樂金化學分別於上、下半年下單，立凱 - KY 接獲訂單後分批出貨，因此上半年訂單出貨完畢後，待下半年客戶通知後，將再有營收貢獻。



此外，樂金化學是目前成功打入車廠 12/48V 純鋰電池供應商的少數廠商之一，目前 12V 系統最大的應用即在汽車啟停系統，而未來 10 年啟停技術和混合動力技術將急速發展，這些技術正是 48V 系統的最佳應用區間，因此 12/48V 純鋰電池的需求預計將快速成長，預期立凱 - KY 搶先進入市場後，有利於後勢開發其他汽車新客戶。