晶技5月稼動率、出貨結構佳 單月獲利創今年新高

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受惠 5 月手機及網通客戶拉貨，單月營收回升至 6.5 億元，改寫今年新高，獲利也因產能利用率及出貨結構轉佳上揚，法人估單月毛利率提高到 24% 水準，單月稅前盈餘達 6500 萬元，也創今年新高。

晶技 5 月稅前盈餘約月增 57.35%，年增 62.22%，也創今年單月新高，累計 2019 年 1-5 月稅前盈餘 1.96 億元，年增 3.5%，每股稅前盈餘為 0.63 元。

晶技 5 月單月毛利率，估計在有利的出貨結構及產能利用支持下，達 24%，也較去年同月 22% 提升 2 個百分點，而相較晶技 2019 年第 1 季財報毛利率 20.92%，也可望明顯提升。

晶技預估，今年第 1 季是營運谷底，第 2 季緩步走揚，營收估較去年小幅成長，網通與無線藍牙耳機應用，都將進一步擴張，其中網通營收比重，將從去年 34%，提升到今年 36%，年增 2 個百分點；另外美國制裁華為，晶技指出，4 月及 5 月華為拉貨正常，如果有調整事宜，也將是在第 3 季。而晶技積極開發的汽車電子應用領域進度，預估營收比重也將由去年 5% ，提升到今年 6%。

晶技認為，中國石英元件供應鏈產品價格競爭壓力已趨於緩和，不過公司產品策略持續朝小型、高階化產品開發，避開市場競爭。