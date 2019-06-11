〈降息要來了？〉市場瘋降息 大摩警告：即使夏天降息也為時已晚

上週末疲弱的非農就業報告，增加市場對降息的期望，摩根士丹利 (大摩) 週一 (10 日) 警示，聯準會降息可能為時已晚，即便可能會在 7 月盡速降息，但也可能不會停止經濟放緩 / 經濟衰退。摩根大通 (小摩) 卻引述歷史顯示，降息能提振股市。

最新非農就業報告爆冷，僅增長 7.5 萬，遠弱於預期，根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，利率期貨交易商預計聯準會 7 月降息的機率近 80%。

市場預期，7 月降息的機率近 80%。(圖片：FEDWATCH)

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Michael Wilson 週一 (10 日) 給客戶的一份報告中表示，由於經濟已面臨一些「極為現實的宏觀風險」，包括就業數據疲弱、通膨率低迷，以及貿易緊張局勢升級，聯準會降息並不會阻止疲軟的經濟。

近期市場預期降息就快來臨，但 Michael Wilson 警告，投資者對聯準會寬鬆貨幣政策的熱情是可以理解的，然而，如果聯準會基於擔憂我們進入真正的失業週期而降息，這種舉措是不可取的。

Michael Wilson 將全球經濟增長預測修正為「停滯不前」，而非「持續復甦」。

美股後市走向，降息理由是重點

摩根大通分析歷史數據表示，聯準會將降息作為一種預防措施時，美國股市歷來表現往往良好。投資者一直關注今年保險式降息的可能性，因為這理論上能緩解持續貿易戰與關稅造成的經濟疲軟。

回顧歷史，摩根大通列舉 1980 年、1995 年和 1998 年的保險式降息為例，當時促使美股表現穩固。

1980 年降息後美股表現強勁，1995 年為促使經濟軟著陸的降息、1998 年為應對俄羅斯債務違約和全球信債危機進行的降息，都相對提振了股市。

摩根大通全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 週一 (10 日) 給客戶的一份報告中表示，並非所有降息都會帶來一致的結果，股市反應取決於降息的理由。

Nikolaos Panigirtzoglou 稱，如果降息是因為經濟成長放緩，那麽對股市整體環境就不太好，特別是週期性行業，即便防禦性類股和債市等在這樣的環境中表現相對較好。

Michael Wilson 認為，儘管聯準會更傾向鴿派，投資者仍應持防守態度，目前在就業形勢明朗化前，美股上週五的漲勢應該會消退。

Michael Wilson 建議，投資者應該繼續關注防禦投資組合，並對高成長型股票抱持謹慎態度，這些股票更有可能因為極為現實的宏觀風險而錯過盈利預期。