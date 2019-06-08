重磅！川普報喜：美墨達成協議 無限暫停祭墨關稅

美東時間週五 (7 日) 美墨兩國談判代表在白宮進行第三天會談後，美國總統川普歡喜推文宣布，美墨兩國已達成協議，美國將「無限期暫停」向墨西哥所有輸美商品課徵關稅。

(圖片：翻攝川普推文)

川普重磅推文表示：我很高興地通知大家，美國已與墨西哥達成一項簽署協議。美國原定於週一 (10 日) 對墨西哥開徵的關稅無限期暫停。墨西哥也同意採取強有力的措施，阻止自墨西哥進入美國南部邊境的移民潮，這是為了大大減少 / 消除來自墨國進入美國的非法移民。美國國務院將很快公布協議的細節。感謝！

週五美墨兩國談判前，美國總統川普推文表示，墨西哥將立即大量購買美國農產品以避免美對墨加徵的關稅。截稿前，尚不清楚農業採購是否納入簽署協議的一部分。

上月底，川普施壓墨西哥政府，將從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，直到自墨國入境的非法移民問題解除為止。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 週一 (3 日) 釋出善意表示，他願意壓制移民管制來達成避免關稅的協議，預計會談將取得良好成果。

如今美墨兩國果真達成協議，受此消息激勵，墨西哥披索兌美元短線上揚。