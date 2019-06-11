川普抱怨聯準會不聽話 稱中國習主席能完全控制央行

美國總統川普週一 (10 日) 繼續重砲批評聯準會，抱怨他們「不聽話」，他表示，中國國家主席習近平在美中貿易戰占據的主要優勢，就是他能完全掌控中國央行。

川普在接受《CNBC》採訪時說，中國央行的負責人就是習主席，他可以做他們想做的任何事，想寬鬆就寬鬆，要貶值就貶值。

川普還抱怨，雖然他提名了聯準會理事會 5 名成員中的 4 名，包括 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，但卻沒有人聽他的話，「你知道的，他們不是我的人。」

提到聯準會貨幣政策委員會，川普就生氣，雖然他一再警告，去年聯準會仍舊升息 4 次，同時實施縮表。川普說：「他們當然不會聽我的，因為他們犯了一個大錯。」

對比中國央行的重大政策，仍然必須由國家主席同意，川普表示，中國多年以來貶值貨幣，使他們獲得了巨大優勢，「我們沒有這種優勢，因為我們的聯準會不會降息」。

川普政府上個月已經將貨幣市場，視為他貿易戰的下一個戰場，美國商務部計畫，如果他國刻意壓低匯率，將對其商品施加反補貼關稅。

聯準會接下來會召開 6 月份會議，相較於半年前的升息循環，目前市場預期今年底前，聯準會將多次降息，可能由 7 月份開始。

聯準會理事會 7 名成員中，川普提名了 4 人，只有 Lael Brainard 是民主黨提名上任。所剩的 2 名空缺，川普早前想補進 2 位政治盟友 Herman Cain 與 Stephen Moore，但都遭到批評者強烈反對。