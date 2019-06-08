封殺令倒數！華為將於8月或9月推出新作業系統「鴻蒙」

華為禁令風暴之下，Google 即將在 8 月中旬不再授權華為，為避免淪為「孤兒機」的命運，華為緊急推出自創作業系統「鴻蒙 OS」因應，中國官媒《環球時報》週五 (7 日) 推文表示，華為全新作業系統將在 8 月或 9 月推出。

華為消費者業務 CEO 余承東近期表示，華為自行研發的新系統，最快將於今年秋季發布。如今中國官媒《環球時報》提供更清晰的時程表。

中國官媒《環球時報》週五 (7 日) 引述消息人士透露，華為正在加緊測試新款作業系統，該系統在陸市場被命名為「鴻蒙 OS」，在海外市場被命名為「Ark OS」，或將於 8 月或 9 月推出。

華為禁令即將在 8 月 19 日後全面開殺，Google 屆時將終止華為合作的授權，不再提供 Google 的 Android 作業系統更新與技術支援。

早在 2015 年就有備案的華為，在上月底緊急向歐盟註冊「Ark OS」作業系統商標，以應對當前問題。

目前，華為風暴持續不斷擴大當中，繼 Google 在 8 月中旬將不再授權華為手機後，最新消息指出，臉書也加入抵制華為的行列，停止與華為軟體合作，華為未出廠的新機將法預先下載 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。