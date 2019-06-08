紐約匯市– 美元摜破100日線！對Fed降息期待超高

週五 (7 日) 公布的美國非農就業人數意外低於預期，市場對 Fed 降息的期待持續攀高，致使美元指數再度走貶，跌破 100 日的支撐線。相對的，其他非美貨幣則普遍上揚。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美國 5 月新增非農就業僅 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，市場對 Fed 將會「快速降息」的期待甚囂塵上。美元指數也在報告公布後，應聲下挫，不僅跌破關鍵的 97 整數關卡，也摜破 100 日線的支撐，回測 200 日線。

歐元兌美元日線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元則攀至 2 個月來的新高。受惠於 Fed 降息期待攀升，歐元兌美元盤中一度觸及 1.13485，統計自 5 月 30 日的 1.11305 低點以來，短短一周，歐元已經上漲近 2%，逼近上方的 200 日線。

不過歐洲公布的經濟數據仍不太妙。德國 4 月份工業生產增幅僅 1.9% ，創下 4 年來最低。德國聯邦銀行 (Bundesbank) 昨日 (7 日) 再度下修了今年成長預期，預估 2019 年 GDP 增幅僅 0.6%，遠低於先前預測的 1.6%。

市場分析師認為，歐洲龍頭德國的經濟都出現軟著陸的可能，整個歐元區恐難逃一劫，致使歐元未來走勢，仍存在下檔風險。

紐幣兌美元日線 (來源: FXSTREET)

其他貨幣的漲幅當中，紐幣相對美元的表現最為亮眼，不僅連續 6 個交易日走升，更創下五周以來的新高。紐幣兌美元價位盤中漲幅逼近 0.670 的關鍵價位，主要受到美元走弱，以及紐西蘭經濟數據優於預期的推動。

紐西蘭公布新增營建數年增率大增 6.2%，遠優於預期。Westpac 的經濟學家 Satish Ranchhod 認為，近期數據優於預期，將使紐西蘭 GDP 有上修的機會，對紐幣將持續帶來支撐效果。

截至週四 (6 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 96.59。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1331 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2738 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6999 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3263 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.18 日圓。