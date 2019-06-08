美股盤後 — 非農爆冷！市場瘋降息 銀行股立冬美股暖洋洋

週五 (7 日) 最新非農就業報告爆冷，僅增長 7.5 萬，遠弱於預期，該報告強化市場降息預期，激勵美股四大指數開高走高，銀行股重挫、蘋果、微軟與英特爾領漲。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 29.85 點，或 1.05%，收 2873.34 點。

那斯達克指數上漲 126.55 點，或 1.66%，收 7742.10 點。

美股道瓊指數上漲 263.28 點，或 1.02%，收 25983.94 點。

費城半導體指數上漲 15.68 點，或 1.15%，收 1378.81 點。

標普所有板塊，科技資訊板塊領漲、金融與公用事業板塊領跌。(圖片：Finviz)

本週美國主要股指大幅上漲，道瓊指數上漲 4.7%，創 11 月以來最大單週漲幅，打破連續六週跌勢。本週標普和那斯達克指數分別上漲 4.4% 和 3.9%。

週五尖牙股 (FAANG) 如臨夏至，蘋果 (AAPL-US) 樂漲 2.66%；臉書 (FB-US) 熱漲 2.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 樂漲 2.83%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.97%。

華為風暴再度擴大，繼 Google 在 8 月中將不再授權華為手機後，最新消息指出臉書也加入抵制行列，將停止與華為軟體合作，華為未出廠的新機將法預載 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。

半導體類股買盤亦熱，英特爾 (INTC-US) 上揚 2.06%；AMD (AMD-US) 上漲 1.85%；高通 (QCOM-US) 上揚 1.63%；美光 (MU-US) 上揚 1.55%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.20%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.89%。

金融股因降息預期立冬。花旗 (C-US) 下跌 1.17%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.26%；高盛 (GS-US) 持平；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.26%。

台股 ADR 暖洋洋。中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.58%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.67%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.35%。

企業消息，Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 致員工內部信表示，Uber 致力簡化組織與營運變革，其營運長與行銷長即將辭職。此消息促使 Uber (UBER-US) 週五股價下跌 1.69%，盤後持續跌破 IPO 價格每股 45 美元，一度觸及每股 43.38 美元。

微軟市值再度破兆美元。(圖片：AFP)

微軟 (MSFT-US) 週五上漲 2.8%，市值再度破兆美元，今年 4 月 25 日，微軟市值首度進入兆美元俱樂部，成為繼蘋果、亞馬遜後第三個達此門檻的美企。

華爾街分析

週二 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示降息後，週五 (7 日) 美國公布 5 月新增非農就業僅 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，市場驚呼聯準會 (Fed) 降息循環可能已經近了。

週五 (7 日) 非農公布之後的 CME 聯邦基金利率期貨價格亦暗示，Fed 在 7 月降息一碼的機率是高達 59.3%、7 月降息二碼的機率達 21.1%，7 月維持利率不變之機率僅 19.6%，可謂市場氛圍已認定 Fed 將在 7 月出手降息。

芝加哥 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「市場遇到了一個難題，5 月新增非農就業數據是一個糟糕的報告。就報告本身而言，我認為人們會想拋售，不過，我認為這確實帶來降息的理由，加深市場堅信降息的原因。」

加拿大外匯銀行外匯策略主管 Erik Bregar 表示：「市場相信 Fed 主席鮑爾近期言論暗指降息，也暗指今年稍後經濟可能會變得更糟，因此 Fed 將不得不再次迅速改變其利率周期，讓鮑爾在此陷入困境。」

Erik Bregar 表示：「去年 12 月，他們還在談論升息，現在 Fed 將不得不轉而適應市場對降息的訴求。鮑爾將前來救援市場，並試圖解決所有問題。」