5月非農公布後 花旗高喊9月前降息2碼、6月提早結束縮表

週五 (7 日) 美國公布 5 月新增非農就業僅 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，差勁的新增就業表現令市場一眾分析師跌破眼鏡，驚呼聯準會 (Fed) 降息循環可能已經近了。

美國新增非農就業人數每月表現 圖片來源：Calculated Risk

投資銀行花旗 (Citi) 更是在非農公布後發表研報預計，Fed 在 9 月即可能降息二碼、12 月再降息一碼，合計年內將「降息三碼」，並且預計縮表可能提前至 6 月結束。

若以花旗所估計的 Fed 降息碼數來看，似乎 Fed 在近月之內就將要進入降息循環，並且降息速率很可能來得又急又快。

週五 (7 日) 非農公布之後的 CME 聯邦基金利率期貨價格亦暗示，Fed 在 7 月降息一碼的機率是高達 59.3%、7 月降息二碼的機率達 21.1%，7 月維持利率不變之機率僅 19.6%，可謂市場氛圍已認定 Fed 將在 7 月出手降息。

CME 聯邦基金利率期貨估計 Fed 7 月會議將出手降息 圖片來源：CME

Fed 上週已放出降息預期！

上週二 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在出席「聯準會傾聽 (Fed Listens)」大會時，亦曾向市場放出降息預期，鮑爾在會議上強調，Fed 必將採取適當措施維持經濟擴張，且 Fed 決策官員正對「調整貨幣政策框架」持開放態度。

市場經濟學家解讀，上週鮑爾即是在為美國經濟放緩、Fed 將順勢降息的可能性放出前瞻指引，再加上目前美國通膨預期已出現下滑趨勢，是故 Fed 在近期出手降息、甚至一次出手降息二碼，也並非不無可能。