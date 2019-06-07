何時對陸祭出剩餘商品關稅？川普給出最新答案

美國總統川普週四 (6 日) 表示，他將於日本 G20 峰會與中國國家主席習近平會晤後，視情況決定是否對陸祭出更多關稅。

川普週四表示：「無論如何，我會在 G20 峰會後作出關稅決定，我將與中國國家主席習近平會面，我們將看到會發生什麼事。」意味著 G20 峰會「川習會」期間，美國的「新一批關稅大砲」僅按兵不動。

日本首次擔任東道國，將於 6 月 28、29 日兩日在大阪舉辦 G20 峰會，大陸領導人習近平與美國總統川普計劃再度會唔。

美中貿易協議陷入僵局，兩國關係陷入膠著，美祭出華為禁令後，兩國隔空互罵砲火猛烈。

中國商務部建立「不可靠實體清單」制度因應，並發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，痛斥美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫。

美國貿易代表辦公室和美國財政部週二 (4 日) 發表聯合聲明回應，中方正發起一場「卸責遊戲」，扭曲美中兩國貿易談判性質與歷史。中國商務部回應：美方行為是典型的貿易霸淩主義。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在上 (5) 月 22 日表示，由於美國需要評估關稅對消費者的影響，美對中祭出剩餘 3000 億美元關稅的提案，至少還需要一個月的時間才會通過。

川普週四 (6 日) 受訪時還提到，美中兩國的貿易談判，正在發生許多有趣的事情，「我們拭目以待，我會在適當時機出手 (開徵關稅)」。