美考慮推遲對墨祭 5% 關稅 道瓊應聲大漲逾250點

週四 (6 日) 美股尾盤時段，美國政府考慮推遲對墨西哥加徵關稅的消息傳出後，美股應聲大漲並觸及單日高點。

《彭博社》報導引述消息人士透露，由於兩國有關非法移民與抑制走私毒品的談判仍在繼續進行，美國政府考慮推遲對墨西哥加徵關稅。此消息傳出後，美股三大指數應聲大漲，美元指數短線上揚，突破 97 關口，墨西哥披索兌美元聞訊飆升。

道瓊指數週四應聲大漲近 1%，一度觸及單日高點 25800.30。

截稿前，美墨談判仍在進行當中，消息人士透露，由於兩國擔心無法就所有的措施達成共識，墨西哥希望爭取更多時間進行談判以達成協議。

消息人士解釋道：「目前最有可能的結果仍然是對墨西哥開徵 5% 關稅，但美國談判代表意識到墨西哥正嚴肅對待兩國的談判，並迅速採取行動以解決川普擔憂。如果 5% 祭墨關稅生效，但墨西哥兌現打擊非法移民的承諾，這些關稅可能僅是短暫的。」

隨著下週一 (10 日) 美對墨開徵關稅日迫在眉睫，本輪美墨會談是由美國副總統彭斯 (Mike Pence) 主要是為了解決美國南方邊境、從墨西哥入境的非法移民潮問題。

週四彭斯表示，我們歡迎墨西哥官員努力為美國南部邊境的危機提供解決方案，但我們需要墨西哥做更多事情。

週三 (5 日) 美國總統川普推文表示，美墨談判正在取得進展，但還不夠！兩國將在週四 (6 日) 持續會談。川普亦警告：如果兩國未達成協議，那美國向墨西哥全部商品加徵關稅，將在下週一 (10 日) 開始生效。

白宮貿易顧問彼得納瓦羅 (Peter Navarro) 早前發表聲明稱，墨西哥若同意做出某些讓步，關稅可能根本不必生效。墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 週二 (4 日) 表示，將就移民問題對美提案，有八成機率避免美國開徵關稅。

自稱「關稅人」的美國總統川普於 5 月 31 日推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，直到非法移民問題得到解決為止才會取消關稅。