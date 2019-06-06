諾基亞哭哭！華為強勢回歸 全球 5G 訂單量奪冠

諾基亞週一 (3 日) 才風光宣告全球 5G 訂單已超過華為，為其翻身之戰攻下勝利里程碑，未料才不到一週的光景，諾基亞寶座還沒坐熱，卻又被華為硬生生擠下。

華為陷入禁令風暴之下，諾基亞趁隙搶食 5G 大餅，諾基亞固定網路業務集團總裁 Federico Guillen 週一 (3 日) 表示該公司已取得 42 個 5G 商用合約，領先華為敲定的 40 個商用合約，遠超愛立信的 19 個訂單。

然而此消彼漲，才不到一週的光景，隨著中國工信部於週四 (6 日) 正式發放 5G 商用牌照後，華為發表相關聲明，強勢宣布 5G 訂單量與基地台發貨量全球奪冠。

華為最新聲明披露，該公司已在全球 30 個國家取得 46 個 5G 商用合約，5G 基地台發貨量超過 10 萬個，而這兩項數據皆是全球第一。

換言之，目前華為 5G 商用合約數多諾基亞 4 個。據悉反超諾基亞的關鍵戰役，就是其與俄羅斯電信大廠 MTS 簽下 5G 商用合約。

週三 (5 日) 華為代表隨同中國國家主席習近平訪俄，在會談期間，華為趁勢與俄羅斯電信大廠 MTS 簽訂協議，雙方計畫於今明兩年擴大合作，全力發展俄羅斯 5G 網路。

華為公司副董事長郭平簽屬了這份協議。他表示，對於能簽屬一份像 5G 這樣具有戰略意義領域的協議，感到「非常高興」。

中國工信部於週四 (6 日) 正式發放 5G 商用牌照後，華為 5G 產品線總裁楊超斌表示，未來 10 年就是 5G 的 10 年，華為將會持續擴大 5G 領域上的投資，投入逾萬名人力和百億人民幣的研發投資。