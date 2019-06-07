〈財報〉展望樂觀 「超越肉類」盤後飆漲23%

華爾街的閃亮新星：超越肉類 Beyond Meat (BYND-US) 於 IPO 後，昨日 (6 日) 首度發布財報，不僅超出分析師預期，企業展望亦相當樂觀，激勵公司股價盤後一度大漲 23%。

超越肉類公司股價 (來源: Google)

Beyond Meat 超越肉類第一季財報：

營收：4020 萬美元，優於分析師預期的 3800 萬美元

淨虧損：660 萬美元，略高於去年的 570 萬美元

調整後每股淨虧損：-0.14 美元，優於分析師預期的 -0.15 美元

Beyond Meat 優於預期的營收，主要歸功於 Beyond Burger 銷售大幅增長，同時新舊客戶的需求雙雙攀升。

公司預期全年營收將可達 2.1 億美元，比先前預估的 2.05 億美元樂觀。公司執行長 Ethan Brown 在電話會議中表示，公司給出的展望仍算含蓄，僅保守預估 2.1 億美元，預示未來還有上漲空間。

Beyond Meat 公司是一家製造 100% 全植物成分的肉類替代品製造商。於今年 5 月 IPO 後，第一天就飆漲了 163%，而且持續上漲當中。

市場分析師也相當看好 Beyond Meat。根據彭博社統計，目前有 2 家券商對 Beyond Meat 建議買進，7 家建議持有，賣出的建議報告則完全沒有。

目前全美市場對於植物肉這類的食品，反應非常熱絡，這不僅吸引素食者，葷食者也相當有興趣，因為口感和真的肉類非常相似。根據美國蔬食協會 (plant based food association) 統計，截至 2018 年 6 月，植物肉和植物奶等相關蔬食產品，年度銷售成績優越，成長幅度都在 10% 至 50%。

美國蔬食協會統計蔬食產品之年度銷售 (來源: Bloomberg)

市場投資人也對此類公司相當熱衷。有別於傳統的包裝食品公司，投資人給予 Beyond Meat 的評價展望更加樂觀，一方面，儘管植物肉類的售價並不便宜，卻仍受到市場歡迎；再加上市場認為，這項「素食」趨勢在全球暖化議題下，將會顛覆傳統包裝食品的產業模式。現在傳出傳統食品公司如泰森食品（Tyson Foods）、卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 等，對進入這塊市場也相當感興趣。