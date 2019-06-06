「志向」開發潛能 「毅力」邁向成功道路

文．洪寶山

「人生善變，世事無常」，欲想充實生活及自我探索的方法千百種，人們經歷不同的道路，發展出獨一無二的人格特質。初期在建立成功事業與和樂家庭之前，必須走過一番挫折與挑戰，才能達到最終目標。蓮臺山妙音淨苑廖榮尉苑長，提倡心靈與物質的平衡，其中的「欲望」是世人的本性，該如何掌控心理欲望成為一生的功課。

童年家境貧困，過著野孩子少欲知足的生活，廖榮尉醫專畢業後踏入社會，為改善生活，開設醫事檢驗所。賺錢成為他的生活重心，進入人生第二階段，對於金錢的欲望逐漸轉為貪念，也踏入金錢遊戲當中，最後卻是傷痕累累的結束。經歷一次的挫敗及體悟，他因此覺醒。

體悟「真善美的幸福」 使生活更純樸

就在徬徨無助的時刻，他接觸到聖賢書，深讀之後明白人生真理，從中找到人生志向。「以學聖賢道，開發自我潛能；用堅定的毅力落實佛陀教義的推廣。」逐步建構出「真善美的幸福」。廖榮尉解釋，「真」為真理的道心，「善」為善良的善心，「美」為美好的愛心。以上三心一體順應至真、至愛、至美的自然法則，不相違背，可達到反璞歸真的幸福。因此，著有《真善美的幸福》一書，內容融合哲學、文學、醫學、科學、佛學等，將上述精神哲學靈活運用在日常生活當中。

廖榮尉強調，「幸福的感受深藏於內心體悟，只能意會，難以言喻。」如真善美的幸福，並非僅享受物質上的幸福，而是感受心靈上的滿足，這才是歷久彌堅且永恆不變。他解釋，目前國人離婚率年年攀升，不難觀察兩人維持一段幸福的婚姻是如此短暫，但假如夫妻是追求長期穩健的心靈契合才結為連理，必能維繫一段長久婚姻。

另外，廖榮尉提出「物極必反」的價值觀，人生一旦到達低谷便會否極泰來。他笑稱若以股市波動比擬，指數向上達到高峰會下跌修正；反之，谷底將會反彈回升。不論面對何事，凡事需要保持平常心，便能有效解決問題，避免大起大落的內心轉折，產生心靈上的失衡而樂極生悲。

此外，廖榮尉鼓勵大眾能思考生死為一體兩面的「紙張哲理」真諦，所謂「紙張哲理」即是正反兩方的思考邏輯，「人」的思緒及念頭相當善變，若反映在生命之生死處，則無「生之可喜，死之可悲」之說。人生的紙張哲理就是架構於「心靈」與「物質」之平衡，除了物質的享用，同時也必須充實心靈而達到圓滿人生。

欲望，成為「志向」的動力來開發潛能

欲望，促使人們產生目標及動機。因此，追求物質或心靈欲望是人之常情。基本上可分為兩種類型，一為負向欲望，二為正向欲望。首先，心存負向者，往往是貪圖無名奢求，表現出自私自利的行為。故無法激發正向潛能，最終導致結果事與願違。而心存正向者，將欲望化為崇高的理想憧憬，並以鞭策自我邁向目標。

同樣是欲望之念，正反向思考所獲得的行動方式截然不同。若以古人所提「非志無以成學」、「志不強者智不達」證明，欲望也能成為潛能開發的精神動力，使人生燦爛光明。

「靜」能歸根復命 用打坐沉澱身心

從自我開發潛能邁向成功的過程中，勢必經歷種種艱難的考驗。「失敗為成功之母」，但能從失敗中站起的人，必為意念堅定且具備強大的韌性與耐力，因此堅忍的「毅力」在當中扮演著防腐劑的角色，是掌握堅定意念的關鍵。此刻，毅力的提升及培養，亦須透過「靜」的心靈修養來支持。

什麼是「靜」的心靈修養？廖榮尉解釋，老子說：「靜」能歸根復命。「靜定」的心靈修養，可將浮躁的心性沉澱下來，漸漸激發出一股正能量。讓我們能樂觀進取且坦然面對生活大小事，精準打理身邊的一切事務。「靜」取決於「心」，而非「環境」的與世隔絕。唯要培養「靜」的心靈，就有活力充沛的健康身心。

藉由靜坐的手段，達到靜心靜定的結果。廖榮尉提出，其靜坐方法有五項程序，第一項，「調飲食」。多食蔬果抗氧化之鹼性食物，飲食保持六、七分飽，避免過飽或過少。第二項，「調睡眠」。依自己體質來調整有定時節制，睡飽神志清明，方可入坐。

第三項，「調身」，共四種姿勢，可依自身狀況調整。如下：一、雙盤坐 (七支坐法)，二、單(散) 盤坐，三、正坐，四、站 (立) 樁。

第四項，「調息」。依各人程度選擇，一、喉頭呼吸，二、胸式呼吸，三、腹式呼吸，四、體呼吸。以上四項最終之目的是達到最後第五項，「調心」。身息調整適當後，將心裡一切的念頭放下，讓心中毫無罣礙，清爽無憂。如此，內心靜定下來，亦可提高工作效率，處事順利邁向人生成功之路。

人生價值觀就是「實踐」幸福

廖榮尉舉出自身例子，過去人生經歷三大階段，從第一階段少欲知足的童年生活；進入第二階段為求生活的貪婪心念，導致身心精疲力盡；最後第三階段因研讀聖賢書而覺醒，體悟自然的人生真理。

就此，他立定「志向」以學聖賢道，來開發自我潛能；用堅定的「毅力」來落實佛陀教育的推動，成立佛陀教育義塾之淨宗學苑。經歷十年後，為實踐經典教義的真理，成立蓮臺山妙音淨苑，落實佛陀教育行門之叢林修學，透過自身修行印證所學。

「人生哲理」就是一個人格修養，現代社會的人們，幾乎生活在物質富裕的世界，而使道德精神上的層次匱乏，人情世故逐漸冷漠，社會亦變得功利現實。廖榮尉提倡物質與精神上的平衡，從欲望到貪念，過程當中記取貪婪的教訓，建立「真善美的幸福」，實現人生最崇高的理想與生命永恆的價值。

來源：《理財周刊》 980 期

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